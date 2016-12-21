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Spor

Burak Yılmaz: Canım ülkemden özür diliyorum

Burak Yılmaz, İETT şoförü ile yaşadıkları kavganın büyümemesi için basın mensuplarına olayın detayını anlatmadığını söyledi

21 Aralık 2016 18:43

Futbol yaşamını Çin'in Beijing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz, İETT şoförü hakkında şikâyette bulunmadığını belirterek, "Gündemi meşgul ettiğim için canım ülkemden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Burak Yılmaz, bir belediye otobüsü şoförüyle kavga etmesinin görüntülerinin basına düşmesinden sonra sosyal medyada konuşulan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Golcü futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada, olayın büyümemesi için basın mensuplarına olayı anlatmadığını dile getirdi.

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

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