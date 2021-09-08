Burak Yılmaz: Ben kimsenin adamı değilim, hayatım boyunca hiç kimsenin adamı olmadım

A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Dünya Kupası Elemelerindeki 6-1'lik Hollanda mücadelesi sonrası sert açıklamalar yaptı.

Yılmaz, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Kendileri için utanç verici bir gece olduğunu vurgulayan Burak, ''Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım'' dedi. "Ben kimsenin adamı değilim" diyen 36 yaşındaki forvet, ''Destek olan gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Kimse bize ahkam kesemez" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok üzgünüz. Bizim için utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Çok farklı hedeflerle gelmiştik. Arkadaşlarımız, teknik heyet, yönetim çok üzgün. Nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Hollanda çok iyi oynadı. Karşılarında güçlü duramadık. Tamamen Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç çok değerli, onları böyle bir akşam daha fazla yerin dibine vurmadan örnek teşkil edip yolumuza devam etmeliyiz. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Kaptan olarak ülkem için her şeyi üstlenirim. Benim de çok büyük hatam var. Belki iyi bir kaptanlık ve ağabeylik yapamadım. Tabii ki bir kişiye bunun hesabını kesemeyiz. Hocamız olsun, yönetim olsun, nasıl iyi günde aile olabiliyorsak kötü günde de bunu üstlenmeliyiz. Ama önce içimizdekileri temizlememiz lazım."

"Hayatım boyunca hiç kimsenin adamı olmadım"

"Ben her şeyi üstlenmeye hazır bir oyuncuyum. İçimizden gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara dur demek lazım. Her şeyi üstlenecek bir oyuncuyum. Artık ahbap çavuş ilişkisiyle oradan ahkam kesmek olmuyor. Ben kimsenin adamı değilim, hayatım boyunca hiç kimsenin adamı olmadım." Hayatım boyunca ne Şenol'un, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in adamı oldum. Ben bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha top kaleye girmeden 'Şenol istifa' diye tweet atarlar. Hiç kimse onları insan yerine koymazken onları aldık derdini dinledik. 36 yaşındayım. Bazı eski oyuncular 32 yaşandı futbolu bıraktıysa benim suçum değil. Bırakmam gerekirse aslan gibi bırakırım. Destek olan gibi görünenler, onun bunun adamı olarak bir yerlerde ahkam kesmemeleri gerekiyor. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Aslan gibi buralara geldim, aslan gibi de bırakırım."

"Hele kendi içimizdeki insanlar tweet atıyorsa bu daha büyük terbiyesizlik"

"Daha o top fileye girmeden 'Şenol Güneş istifa' diye bağırıyorlarsa bu terbiyesizliktir. Hele kendi içimizdeki insanlar tweet atıyorsa bu daha büyük terbiyesizlik. Kimse selam vermezken dertlerini dinliyorduk iş bulunca çatır çatır arkamızdan vururlar."

"Hala birincilik ikincilik şansımız var. her şeyi ödemeye hazırım. Tek bir kişiye bunu yıkamayız. Hep beraber yaptık, hep beraber ceremesini çekmeye hazırız."