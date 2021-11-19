T24 LogoT24 Logo
Spor

Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsayta düşen futbolcu oldu

Golcü futbolcu, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi

19 Kasım 2021 12:42

Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla ofsayta düşen futbolcu Burak Yılmaz oldu.

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 16 gol, 5 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz, bu sezona iyi başlayamadı. 

Milli futbolcu, 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, OPTA'nın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla ofsayta (16) düşen oyuncu oldu.

Fransa'da geçen hafta yapılan bir ankette "Burak yedek beklesin mi?" anketine 'evet' diyenlerin sayısı yüzde 73 çıkmıştı.

burak yılmazofsaytlilleligue 1
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24