Burak Trabzon'u ipten aldı

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Avni Aker'de konuk ettiği Manisaspor karşısında son dakikalara kadar oldukça zorlansa da, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren goller Halil ve Burak'tan geldi.Trabzonspor, seyircisinin de büyük desteği ile maça hızlı başladı.Burak ve Volkan Şen'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran bordo-mavili ekip, ilk yarım saat boyunca en etkili atağını ise Volkan Şen ile buldu.25'inci dakikada Burak Yılmaz, sol kanattan atağı başlatan isim oldu. Ceza sahasına ortasında ise top, defanstan sekti ve Volkan Şen'in önünde kaldı. Volkan'ın yerden vuruşu ile kalenin az farkla yanından auta gitti.Golü bulmak için yüklenen Trabzonspor, kalesinde de tehlikeler yaşadı. Joshua Simpson ve Isaac Promise'nin hızlı atakları ile gol şansı arayan konuk ekip Manisaspor, maçın dengesini değiştirecek golü bulamadı.İlk devrenin son dakikalarında ise sıklaşan Trabzonspor ataklarında, Halil Altıntop skoru değiştiren isim oldu. Sağ kanatta topla buluştu. Kale sahasına doğru hareketlenen Halil'in önüne sert bir orta kesti. Bu ortaya yerden güzel bir vuruş yapan Halil Altıntop, takımını 40'ıncı dakikada 1-0 öne geçirdi.Mücadelenin ilk yarısı da bu golle sona erdi.İkinci yarıya da ev sahibi Trabzonspor çok etkili başladı. İkinci gol için yüklenen bordo-mavililer, Burak Yılmaz ile gole de çok yaklaştı. Volkan Şen'in ara pası ile hareketlenen Burak'ın sert şutunu İlker Avcıbay kornere çeldi.Trabzonspor'un baskısı, ikinci devrenin ilk 10 dakikalık bölümünde devam etti. Ancak ilerleyen dakikalarda Manisaspor, yeniden dengeyi kurdu ve yeniden kontra ataklarla gol aramaya başladı. Trabzonspor orta sahasını kolay geçen konuk takım, 64'üncü dakikada beraberlik golünü buldu.Ceza sahası dışında topla buluşan Joshua Simpson, Giray ve Serkan Balcı'yı çalımladıktan sonra, boş durumdaki Isaac'e pasını çıkardı. Isaac Promise ise boş kaleye topu yollamakta zorlanmadı ve takımına beraberliği getirdi.Bu golden sonra Trabzonspor, oyun disiplininden tamamen koptu. 66'da Murat Erdoğan'ın pasıyla hareketlenen Isaac, bomboş durumda topu ayağından açtı ve yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı.71'de ise Michael Klukowski soldan ortasında, Murat Erdoğan arka direkte topla buluştu. Murat, sert vurdu ancak top, yağ ağlarda kaldı. 76'da da savunmanın arkasına sarkan isim Simpson oldu. Kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kalan Kanadalı, topu Tolga'ya nişanladı.Öne geçmek için 3 net fırsattan yararlanamayan Manisaspor, 82'inci dakikada ise kalesinde golü gördü. Colman'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Hüseyin Tok'u geçti ve vuruşunda İlker Avcıbay'ı mağlup etti. Manisaspor'un gol için adeta tek kale oynadığı dakikalarda, Burak Yılmaz yine Trabzonspor'un kurtarıcısı oldu.Mücadelenin kalan dakikalarında ise skoru koruyan ev sahibi Trabzonspor, çok kritik bir galibiyete imza attı. Orduspor galibiyetinin ardından sahasında Manisaspor'u da deviren bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de puanını 27'ye çıkardı.Trabzonspor: 2 - Manisaspor: 1Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: Hüseyin Göçek xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mustafa Sönmez xxxTrabzonspor: Tolga xxx, Serkan xx (Dk. 76 Ferhat x), Giray xx, Glowacki xxx, Celustka xxx, Zokora xx (Dk. 73 Pawel x), Aykut xx, Volkan xx (Dk. 73 Colman xx), Adrian xxx, Halil xxx, Burak xxxManisaspor: İlker xx, Dixon xx (Dk. 84 Kahe x), Akaminko xx, Hüseyin x, Klukowski xx, Bekir xx, Ahmet İlhan xx (Dk. 60 Murat Erdoğan x), Yiğit Gökoğlan xx, Nizamettin xx, Simpson xx, Isaac xxxGoller: Dk. 40 Halil, Dk. 82 Burak (Trabzonspor) Dk. 64 Isaac (Manisaspor)Sarı Kartlar: Dk. 14 Nizamettin, Dk. 39 Dixon, Dk. 74 Klukowski, Dk. 78 Isaac, Dk. 90 3 Akaminko (Manissapor) Dk. 48 Serkan, Dk. 55 Volkan (Trabzonspor)