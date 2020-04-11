Burak Sevinç'e 2 ay 15 gün hapis cezası

Burak Sevinç, alkollü araç kullanırken trafik kazası geçirdi. 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen oyuncu, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.

Savcılık, Burak Sevinç hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Burak Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan 35 yaşındaki oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.