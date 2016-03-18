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Burak Özçivit satışa çıkardığı 'Balibey Döner'e alıcı bulamıyor

Devir için 440 bin lira isteyen Özçivit rakamı 420 bin liraya kadar çekti

18 Mart 2016 11:42

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu Balibey karakterine hayat veren ve ardından da 'Balibey Döner' adında bir mekan açan oyuncu Burak Özçivit dükkanını satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı belirtildi.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, ünlü oyuncu, 2014 yılından bu yana Levent'te hizmet veren döner dükkanını devretmeye karar vermişti. Devir için 440 bin TL'ye isteyen Özçivit rakamı 420 bin TL'ye kadar çekti. 2 aydır mekana yine alıcı çıkmayınca ünlü oyuncu rakamı 400 bin TL'ye kadar indirdi. İddiaya göre Özçivit, Kadıköy Feneryolu'ndan başka bir yer kiraladı ve bu yüzden Levent'teki dükkanını bir an önce elden çıkarmak istiyor. 

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