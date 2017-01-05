Burak Özçivit, Almanya’da kız istedi

Sevgilisi Fahriye Evcen’in Almanya’daki ailesini ziyarete giden Burak Özçivit, “Bu yaz evlenmek istiyoruz. En kısa sürede ailemle birlikte Fahriye’yi istemeye geleceğim” dedi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yılın haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü. Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in 32'inci yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise aşkına evlenme teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanıtını alan Özçivit, her şeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapısını ikinci kez çaldı.

Onlar da iki düğün yapacak

Yeni yıl tatilini fırsat bilen Özçivit, düğün tarihini belirlemek için Evcen'le birlikte Almanya'ya gitti. Evcen'in annesi ve babasının yanı sıra kız kardeşleriyle de görüşen Özçivit'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu, bu yılın Temmuz ayında düğün yapmak istediğini söyledi. Bu kararı aşkının ailesi tarafından onaylanan oyuncunun, en yakın zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babası Bülent Özçivit'i alıp Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceği öğrenildi. Güzel oyuncunun anne ve babasıyla düğün detaylarıyla ilgili görüşen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklı düğün yapmayı planladığı da konuşulanlar arasında.

Teklif yağıyor

Özel hayatında mutluluktan ayakları yerden kesilen Fahriye Evcen, şu sıralar oyunculukta da ayrı bir heyecan yaşıyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Ölene Kadar' dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan'la paylaşacak olan oyuncu, Ortadoğu'dan da çok sayıda Reklam teklifleri alıyor.