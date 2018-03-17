T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burak Mengü: Beni araçta dövüp boş bir araziye bıraktılar

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü, Twitter'dan gözaltına alındığını duyurmuştu

17 Mart 2018 19:06

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi de olan avukat Burak Mengü, gözaltına alındı. 

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran aynı zamanda eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü, "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım nereye diyorum kimse söylemiyor kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" paylaşımında bulundu. Burak Mengü'nün bu paylaşımını gazeteci Nevşin Mengü'de retweetledi. 

Attığı twetten yaklaşık bir saat sonra açıklama yapan Avukat Burak Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi. Avukat Mengü konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Burak Mengü “Suç duyurusunda bulunmayacak mısınız?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Gözaltıyla ilgili Twitter'da açıklama yapan Nevşin Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" diye sordu.

Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra yeni bir tweet atan Nevşin Mengü "Emniyet müdürü bir gözaltı kararı olmadığını, olayla bire bir ilgileneceklerini söyledi. Eşkıyalık yapan bu kişiler kim, ortaya çıkarılmalı" dedi.

 

 

ETİKETLER

Nevşin Mengüburak mengügözaltışahin mengüchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24