Burak Mengü: Beni araçta dövüp boş bir araziye bıraktılar

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi de olan avukat Burak Mengü, gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran aynı zamanda eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü, "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım nereye diyorum kimse söylemiyor kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" paylaşımında bulundu. Burak Mengü'nün bu paylaşımını gazeteci Nevşin Mengü'de retweetledi.

Attığı twetten yaklaşık bir saat sonra açıklama yapan Avukat Burak Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi. Avukat Mengü konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Burak Mengü “Suç duyurusunda bulunmayacak mısınız?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Gözaltıyla ilgili Twitter'da açıklama yapan Nevşin Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" diye sordu.

Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra yeni bir tweet atan Nevşin Mengü "Emniyet müdürü bir gözaltı kararı olmadığını, olayla bire bir ilgileneceklerini söyledi. Eşkıyalık yapan bu kişiler kim, ortaya çıkarılmalı" dedi.