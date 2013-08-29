'Burak konusu benim için kapandı'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, "Burak Yılmaz konusu benim için 2 gün önce kapandı. Lazio istediğimiz fiyatlara çıkamadı" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'dan transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi.

NTV Spor'a konuşan Aysal, Burak Yılmaz'ın Lazio'ya transferiyle ilgili "Burak Yılmaz konusu benim için 2 gün önce kapandı. Lazio istediğimiz fiyatlara çıkamadı" dedi.

Aysal, Lazio'dan ilgilendikleri oyuncuların Marius Stankevicius ve Bruno Pereirinha olduğunu belirtti.

İtalyan kulübüyle görüşmelerinin sebebinin bu iki oyuncu olduğunu belirten başkan Aysal, "Stankevicius ve Pereirinha hakkındaki raporlar olumsuz geldiği için transferden vazgeçtik" diye konuştu.

Başkan Aysal, transfer döneminin sonuna kadar bir ya da iki kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini söyledi.



'Nezaket icabı görüştük'



Galatasaray'ın Sportif Direktörü Bülent Tulun, başkan Ünal Aysal'ın talimatıyla bu sabah Roma'ya gitmişti.

Roma'da, Lazio Kulübü ile gün boyu Burak Yılmaz ve başka oyuncular için yaptıkları transfer görüşmeleriyle ilgili Türk gazetecilere bilgi veren Tulun, şunları söyledi:

"Biz Burak'ı satmayacağımızı başkanlar seviyesinde kendilerine bildirmiştik. 'Yeriniz boşaldı, iki tane kanat oyuncumuz var' dediler. Başkan da nezaket icabı 'git görüş' dedi. Gittim, görüştüm. Tabii Burak'ı da bu işin içine dahil etmek istediler. Bize iki kanat oyuncusu önerdiler. Önce münferit söylediler, bu iki oyuncuyu sonra Burak'ı pakete dahil etmeye çalıştılar."



Galatasaray'da kalıyor



Burak Yılmaz'ın transferi konusunda artık görüşmelerin sona erdiğini vurgulayan Tulun, "Burak, Galatasaray'da kalıyor. Burak'a çok talep geldi ama biz hiçbir zaman vermeyi düşünmedik. Fiorentina Kulübü'nün de ciddi bir teklifi vardı. 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklifti. Burak bizim için kıymetli. Yaşı daha 28. Umarım futbol hayatını Galatasaray'da tamamlar" ifadesini kullandı.