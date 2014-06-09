'Burak Özçivit kıskançlık haberlerini bilerek yaptırıyor'

Üç yıl süren ilişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışan Ceylan Çapa ve Burak Özçivit arasında ipler iyice gerildi. Sık sık kıskançlık haberleriyle gündeme gelen, son olarak sevgilisinin çekeceği film için Miss Turkey birincisi Amine Gülşe’ye teklif götürmesi üzerine kıskançlık krizine girdiği yazılan Ceylan Çapa, bu haberleri 2,5 ay önce ayrıldığı Özçivit’in kasıtlı olarak yaptırdığını öne sürdü.

Büşra Bozok Ayten’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Burak Özçivit’in kıskançlık haberlerini bilerek çıkarttığını iddia eden Çapa, Burak Özçivit’in kardeşi Burçin Özçivit’in kınasına gitmemesini de “Ne kıskançlığı, ben Burak’tan 2,5 ay önce ayrıldım. Ama karşı taraf sürekli kıskançlık krizlerine girdiğim şeklinde haberler yaptırıyor. Kardeşinin kına gecesine de bu yüzden gitmemişim. Ayrıldığım kişinin yakınlarının kınasına ya da düğününe neden gideyim? Ben işinde gücünde bir insanım, üzerimden bu şekilde reklam yapılmasını istemiyorum” şeklinde açıkladı.