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Burak Erdoğan'ın gemisinde 'Fener' izi

CHP: Burak Erdoğan'ın aldığı geminin 500 bin dolarlık peşinatı Almanya'daki Deniz Feneri'nden gelen parayla mı ödendi?

14 Şubat 2009 02:00

CHP, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Burak Erdoğan'ın satın aldığı geminin 500 bin dolarlık peşinatının Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nden gelen paralarla ödendiği iddiasıyla ilgili soru önergesi verdi.

 
Önergede Ahmet Ersin, Başbakan'ın oğlunun eğitimini tamamlamasından kısa bir süre sonra 500 bin doları peşin, 2 milyon 350 bin dolara bir gemi satın aldığını hatırlattı.

Ersin, Başbakan'ın geminin banka kredisiyle satın alındığını ifade ettiğini ancak bu bankanın hangi banka olduğunu açıklamadığını vurguladı.

Bu konuda 22 ayda toplam dört soru önergesi verdiğini ve yanıt alamadığını belirten Ersin, bir kez daha kredinin hangi bankadan, hangi geri ödeme ve faiz koşullarıyla alındığını sordu.

Ersin, ayrıca "500 bin dolarlık peşinatın Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nden gelen paralarla ödendiği iddiası doğru mudur " sorusunu da Başbakan'a yöneltti.

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