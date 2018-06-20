Burak Erdoğan başvurdu; Sevim Tanürek haberlerine erişim engeli geldi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Sevim Tanürek’in ölümünü hatırlatmasından sonra, Burak Erdoğan’ın başvurusu üzerine İnce’nin sözlerine erişim engeli getirildi. İnce, "Kötülük yapanlar kötülük buluyor. Erdoğan’a da adalet lazım, bana da adalet lazım. Yarın Allah göstermesin iftira atar sen hata yaparsın, ama adil yargılanma hakkı olmalıdır herkesin. Bunu başarmalıyız" dedi.

Diken, Cumhuriyet, İstanbulgercegi.com gibi bir çok haber sitesi Muharrem İnce’nin sözlerini haberleştirdi. Haberler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan mahkemeye başvurarak İnce’nin açıklamalarının yer aldığı haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Burak Erdoğan’ın talebi üzerine İnce’nin sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirdi.

Habere ulaşmak isteyen kullanıcılar “Bu internet sitesi (http://www.istanbulgercegi.com/muharrem-ince-erdogan-istersen-gel-bir-de-sevim-tanurek-cinayetini-arastiralim_171838.html) aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.” yazısıyla karşılaşıyor.

Kararı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter’dan duyurdu.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Ahmet Burak Erdoğan'ın talebi üzerine

Sevim Tanürek cinayeti ile ilgili aralarında @cumhuriyetgzt ve @DikenComTr haberleri olmak üzere 24 habere erişimi "yayınla talepte bulunan hakkında bırakılan intiba ve saik de dikkate" alınarak engellemiş.

İnce'den yasak kararına ilk yorum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Sevim Tanürek ile ilgili Elazığ’da yaptığınız açıklamalara, Erdoğan’ın oğlunun başvurusuyla erişim engeli getirildi. Sözleriniz ve medya bu şekilde sansürlendi. Bu şekilde sadece medya değil, sizin de mesajlarınız sansürlenmiş oluyor. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyiz?” sorusuna yanıt verdi.

İnce “Önce vatan yazar ya askeriyede. Doğru değil o. Yargı adil değilse orası vatan olmaz toprak parçası olur. Adalet adalet adalet. Herkese lazım. Ergenekon’da, Balyoz’da Atatürkçü subayları FETÖ’cüler hapse attı. Kimle beraber? Erdoğan ile beraber. Şimdi de FETÖ’cüler girdi. Herkese adalet lazım. Kötülük yapanlar kötülük buluyor. Erdoğan’a da adalet lazım, bana da adalet lazım. Yarın Allah göstermesin iftira atar sen hata yaparsın, ama adil yargılanma hakkı olmalıdır herkesin. Bunu başarmalıyız.” cevabını verdi.