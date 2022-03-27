T24 LogoT24 Logo
Spor

Burak Elmas'tan TFF'ye yalanlama: Gösterdiğim tepki, iki kişi arasında geçen bir diyalog değil; beş şahidin olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir

"Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

27 Mart 2022 23:23

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından yaptığı açıklama ile TFF'yi yalanladı. Elmas, "Bu toplantı ve gösterdiğim tepki, iki kişi arasında geçen bir diyalog değil. Benim dışımda beş şahidin de olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu sebepten dolayı TFF’nin yaptığı açıklama gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

burak elmasgalatasaraytfffederasyonyumrukmasa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24