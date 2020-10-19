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Burak Deniz, Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı: Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare

19 Ekim 2020 09:21

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Deniz, kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü. Çiftin beraberlikleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

Didem Soydan ile Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Çıkan haberlerin ardından Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.

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Burak Denizdidem soydanfotoğraf
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