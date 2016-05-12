Burak Can Karamanoğlu cinayetinde tutuklu sanık kalmadı!

Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından Okmeydanı'nda çıkan olaylarda Kasımpaşa'dan çıkıp gelen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili görülen davada, son tutuklu sanık olan Oğuz Kartal da tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

12 Mart 2014’te Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından saat 22:00 sıralarında başka bir grup, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde toplanarak ellerinde sopalarla tekbir getirmeye başlamışlardı. Bu grup ile, Okmeydanı’nda Berkin Elvan ailesinin evinin çevresinde bekleyen başka bir grup karşı karşıya gelmiş, kavga çıkmıştı. Sopalı kavga esnasında silah sesleri de duyulmuş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan ikisi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, biri de Kasımpaşa’daki Deniz Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Başından yaralanan ve Deniz Hastanesi’nde tedavi altına alınan Burak Can Karamanoğlu kurtarılamamıştı. Saldırıyı DHKP-C üstlenmişti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen olayla ilgili duruşmaya tutuklu sanık Oğuz Kartal ile tutuksuz sanıklar Volkan Gezer, Mustafa Samur ve Zafer Karadağ katıldı. Öldürülen Burak Can Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Oğuz Kartal’ın avukatı Ersoy Kostak, olaya ilişkin görüntü kayıtlarını mahkemeye sundu. Avukat Kostak, müvekkilinin olay anında ve sonrasında görüntülerde yer almadığını, Burak Can’ın vurulmasından 6 saniye sonra firari sanık Gökhan Koca’nın elinde silahla olay yerinden kaçtığının görüldüğünü söyledi. HTS kayıtlarında da Oğuz Kartal’ın olay yerinde olmadığını savunan avukat Ersoy Kostak, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Oğuz Kartal da, görüntüleri cezaevinde izlediğini belirterek, firari sanık Gökhan Koca’nın Burak Can’ı vurduğunu ileri sürdü.

Mahkeme tahliye kararı verdi



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, tutuklu sanık Oğuz Kartal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, olay anına ve sonrasına ilişkin mahkemeye harddisk içinde sunulan görüntüleri incelenip rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderdi.

Duruşma Eylül ayına ertelendi.

İddianamede ne var?



Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart tarihinde Okmeydanı’nda çıkan olaylarda, Burak Can Karamanoğlu silahla vurularak öldürülmüştü. Yapılan operasyonda, Oğuz Kartal, Volkan Gezer, Zafer Karadağ ve Mustafa Samur gözaltına alındı. Burak Can’ın vurulduğu silah da Mustafa Samur’da ele geçirildi. Araştırmada, ruhsatsız silahın Oğuz Kartal’a ait olduğu tespit edildi. Oğuz Kartal’ın olaydan sonra silahı Zafer Karadağ’a verdiği, Zafer Karadağ’ın da Mustafa Samur’a sattığı tespit edildi. Oğuz Kartal daha sonra silahı olay gecesi Gökhan Koca’ya verdiğini söyledi.

Soruşturma sonucunda 5 kişiye dava açıldı. Oğuz Kartal, Volkan Gezer ve Gökhan Koca hakkında “Terör örgütüne üye olmak”, “Örgüt adına eylem yapmak”, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten cinayet” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şüphelilerden Mustafa Samur “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten adam öldürmek” suçlarından müebbet hapis ve 6 aydan 3 yıla kadar, Zafer Karadağ ise “Ruhsatsız silah ticareti”nden 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.