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Spor

BURAK ÇALIK SAMSUNSPOR'DA SAMSUN (A.A)

18 Haziran 2011 15:48

-BURAK ÇALIK SAMSUNSPOR'DA  SAMSUN (A.A) - 18.06.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Altay'lı Burak Çalık ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen ve bazı yöneticilerin katıldığı imza töreninde, Bank Asya 1. Lig ekibi Altay'ın başarılı forvet oyuncusu Burak Çalık'ı 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp Başkan Vekili Fethi Eldemir, dış transferde ilk imzayı atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Burak'ın takıma kısa sürede adapte olacağına ve Samsunspor'a güç katacağına inandıklarını ifade eden Eldemir, ''Transfer komitemiz şu sıralarda gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Allah nasip ederse kamp gününe kadar sıkı bir çalışma temposu sergileyeceğiz. Hocamızında çalışmaları doğrultusunda takımımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlayacağız. Kısa zamanda güçlü bir Samsunspor'u oluşturmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burak kardeşimizin transferinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. Çalık da yeni sezonda Samsunspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, ''Bireysel hedefler ve Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda üst seviyede performans göstereceğim. İki taraf için inşallah hayırlı olur'' diye konuştu.

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