'Buradan çıkacağım, Cemil Bey çözecek'

Silivri Cezaevi’nde 421 gündür hücrede kalan Mustafa Balbay’ın eşi Gülşah Balbay, “Meclis Başkanımıza güveniyoruz umutluyuz” diyor.

Vatan'ın haberine göre, Ergenekon Davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 421 gün tek kaldığı koğuşunu 2 haftadır Odatv yöneticisi Barış Pehlivan’la paylaşıyor. 3 hafta önce eşini Mustafa Balbay’ı ziyaret eden Gülşah Balbay, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in tutuklu vekillerle ilgili girişimlerinden umutlu olduklarını söyledi. Gülşah Balbay, şöyle konuştu:

‘Her şeye rağmen umutlu’

“3 hafta önce eşimi ziyaret ettim. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in girişimlerinden son derece umutlu ve mutluydu. Artık her şeyimizi, tüm umudumuzu Sayın Çiçek’in girişimlerine bağlamış durumdayız. Çünkü kendisi konuya çok olumlu ve güzel yaklaştı. Eşim, Barış Bey ile aynı odada kalmıyor ancak istedikleri zaman görüşebiliyorlar. Eşimin kaldığı hücrede bir koridor var. Bu koridorda 4 hücre var. Bu hücrelerin birinde eşim bir diğerinde Barış Bey kalıyor. Hücrelerden biri eşimin kitaplığı, diğeri ise yiyecek ihtiyacını karşıladığı; meyve ve sebzeleri koyduğu mutfak gibi bir yer. Aynı hücrede uyumuyorlar. Bir hücreye sadece bir yatak sığabiliyor. Üzülerek belirtiyorum ki tuvalet de eşimin kaldığı odada. Ama her şeye rağmen eşim umutlu ve dirayetli. En son kendisini gördüğümde ‘Buradan çıkacağım bak; göreceksin. Sayın Çiçek bu işi çözecek, buna inanıyorum’ demişti. Gönül isterdi ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yani Meclis’in açıldığı gün olan 23 Nisan’da eşim serbest kalmış olsaydı. Barış Bey’in eşimle aynı koğuşa gelmesi tabii ki iyi oldu; bir ses, bir insan.”

‘Kızım Yağmur birinci oldu’

Gülşah Balbay, 11 yaşındaki kızı Yağmur’la ilgili mutlu bir olayı da paylaştı: “Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çankaya Belediyesi tarafından ortaklaşa Çankaya ilçesindeki okullar arasında kompozisyon yarışması düzenlendi. 23 Nisan konulu bu yarışmayı kızım kazandı. Törende kızım, hem babasını hem beni hem de ailemizi temsil etti. ‘Keşke babam da burada olsa ve beni izleseydi’ dedi. Kızımızın birinci olması hem beni mutlu etti hem de duyduğunda eşimi de çok mutlu edecektir.”

Yeni koğuş arkadaşı Pehlivan

Mustafa Balbay, Silivri 1 No’lu Cezaevi F-3 Alt Koğuşu’nu Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile paylaşıyor. Odatv internet sitesinde koğuş arkadaşı ikilinin avluda ve kaldıkları hücrede birlikte çektirdikleri fotoğrafları yayınlandı



