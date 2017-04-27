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Yaşam

"Buradan beddua etmeden geçme..."

İstanbul Bakırköy'de 6 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü

27 Nisan 2017 21:47

Mehmet Efe Altay

İstanbul Bakırköy’de, mahalle sakinlerinin beslediği 6 köpek zehirlenerek öldürüldü. Mahallede yaşayan kişiler yavru köpeklerin zehirlenmesine tepkilerini, köpeklerin beslendiği yere yazılar asarak gösterdiler.

Mahalle sakinlerinin köpeklerin beslendiği yere astığı yazıda “Burada yaşayan 6 yavru köpeği zehirleyerek öldüren şerefsize beddua etmeden geçme” denildi.

Ayrıca mahalle sakinleri köpekleri besledikleri bölgeye ayrıca çiçekler bıraktı. 

Vatandaşlar, sokak hayvanlarını zehirleyenlere ne zaman ceza verileceği konusunda da çalışmaların hızla yapılmasını talep etti. 

Mahalle sakinlerinin sokak köpeklerini beslediği yerYasa ne zaman çıkacak?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hayvan hakları temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlamıştı. Başbakanlığa gönderilen taslağa göre yunus parklarının kurulması yasaklanacak, sokak hayvanlarını zehirleyene de hapis cezası gelecekti. Tasarının ne zaman hayata geçeceği belirsizken, Türkiye’nin birçok yerinde sokak hayvanları zehirlenmeye devam ediliyor.

 

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