‘Burada 10 yıl balık beklemeyin’

T24 - Kilyos’ta ikiye bölünen Moldova bayraklı kuru yük gemisinden denize yaklaşık 90 ton mazot sızdı. Kirliliğin bölgede 20 yıl süreceğini belirten çevreciler, “10 yıl boyunca burada balık beklemeyin” diyor.



Kilyos açıklarında fırtına nedeniyle dün karaya oturarak ikiye bölünen ''Orcun C'' isimli Moldova bayraklı kuru yük gemisinden sızan yakıt, denizde kirliliğe yol açtı.



Gemiden yaklaşık 90 ton mazot ve 30 ton makine yağının denize sızdığı belirtiliyor.



Rüzgarın etkili olması nedeniyle denizden temizleme çalışması yapılamıyor. Ekipler, karadan kürek ve tırmıklarla çalışma yapıyor.



Denizin temizlenmesinin bir aydan fazla sürmesi bekleniyor.



Çetintaş: Bu gemiler Boğaz'dan geçmemeli



Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, NTV muhabiri Can Ertuna’nın sorularını yanıtladı.



Kaza yapan geminin yaşlı olmasına dikkat çeken Çetintaş “Bu gemiler, 20 yaşı geçmiş gemiler. Sigortalarının da araştırılması gerekiyor. Geminin seferden men edildiğine dair bilgiler var” dedi.



Bu tür gemilerin Türk boğazlarından geçmemesi gerektiğini söyleyen Çetintaş, “Boğaz’dan yılda 60 bin gemi geçiyor, yaklaşık 200 milyon ton ham petrol taşınıyor. Bu gemilerin 1 milyon yılda oluşan kumluların yanında demirlemesi son derece sakıncalıdır” diye konuştu.



'Fırtına günün dekaraya oturması düşündürücü'



“Gemiler, meteorolojik uyarılara göre tedbir almalı” diyen Zafer Murat Çetintaş, “Geminin fırtınanın koptuğu gün, karaya oturması kaygı verici ve düşündürücüdür” dedi.



10 yıl balık yok



Çetintaş, sızan yakıtın yarattığı kirliliğin izlerinin yıllarca silinemeyeceğini belirterek, “Biyolojik kirlilik 20 yıl sürecek. Burada 10 yıl boyunca tekir, kalkan ve palamutun olması beklenemez” diye konuştu.



Bölgede fotoğraf çekip, su örnekleri aldıklarını ifade eden Çetintaş, balıkçı örgütleriyle birlikte mahkemeye gidip, tazminat talebinde bulunacaklarını da belirtti.