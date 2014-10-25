'Bunun kafası IŞİD kafası, attığı tweetlerle ne mal olduğu ortaya çıktı'

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci Fatih Tezcan'ın kişisel Twitter hesabından attığı bazı tweetleri sert bir dille eleştirerek, "Bu tweetler de çok faydalı kimin ne mal olduğunu meydana çıkarıyor" dedi. Tezcan'ın “Allah'ın 99 güzel ismi dururken 'Ya Resulullah!' diyerek Ruhu Vefat etmiş Resul'e seslenmek, ya şirk ya cehalet ya da ruhî dengesizliktir” sözlerini "IŞİD kafası" olarak yorumlayan Ünlü, “Senin 1,5 milyar Müslümana müşrik cahil ve ruh hastası demeye hakkın yoktur. Haddini bileceksin. Bu adamlar Türkiye'de açık oturumlara katılan, İslami geçinen kanallarda boy gösteren, ona buna hakaret etmeyi sermaye edinmiş, ona buna çatarak da kendine yandaş toplamaya çalışan zavallı biçarelerdir. Allah hidayet etsin, ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet, eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın 17 Aralık sürecinde internete düşen "Bakara-Makara" ses kaydı iddialarına da değinerek, "Öbürü telefonda Bakara Makara diyor. Ne mal, ne gavur olduğu meydana çıkıyor. Biz de herkesi Müslüman zannediyoruz. Ama bunlar yanlış işler" diye konuştu.