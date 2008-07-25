Bunu yapan şerefsizdir

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Zeki Sezer, “Toplumda DSP yer edinmeye başlamışken 'Türkiye'nin umudu, güvencesi DSP' fikri, dalga dalga yayılmaktayken bizim içimizde sorunlar başladı” dedi.

Sezer, DSP Parti Okulu binasında düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Ak Parti Hükümeti'nin icraatlarını eleştirerek, Erdoğan'ın “erkler ayrılığını ortadan kaldırmak istediğini” ileri sürdü.

Partilerin kapatılmasına karşı olduklarını ifade eden Sezer, “Ama, hiç kimsenin sistemi temelden değiştirecek, Anayasa'ya aykırı bir duruş içinde bulunma hakkı yoktur” diye konuştu.

“Ergenekon” iddianamesinin 13 ayda hazırlandığını, bunu doğru bulmadığını ifade eden Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kim suç işliyorsa onun gereği yapılır. Ama, Hükümetin, (siz bana bunu yaparsanız ben de başka bir girişimde bulunurum) tavrı doğru değil. Başka bazı kesimlerin tutumuyla AKP'nin bu tutumu birleşince Türkiye kutuplaştı, kutuplaştırıldı. Türkiye'deki sıkıntıları aşabilmek için kutuplaşmaya değil, sistemi sağlıklı işletmeye ihtiyacımız var. Bir ve bütün kalarak sistem içinde sorunları çözebilmemiz gerekirdi. Sorun üreten değil, çözüm üreten siyasete ihtiyacımız var.”

Türkiye'nin içinde bulunduğu yapının, “DSP'nin iktidardan uzaklaştırılmasından kaynaklandığını” öne süren Sezer, “Çözüm, DSP'nin tekrar iktidar olmasıdır” dedi.



“İÇİMİZDE SORUNLAR BAŞLADI”



Sezer, 4 yıldır yoğun, özverili ve kararlı çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Toplumda DSP yer edinmeye başlamışken 'Türkiye'nin umudu, güvencesi DSP' fikri, dalga dalga yayılmaktayken bizim içimizde sorunlar başladı. Belli ki Türkiye'yi bu noktalara sürüklemek isteyenlerin DSP ile henüz hesabı bitmiş değil. Ama biz de bize karşı bu girişimlerde bulunanlarla hesabımızın bitmediğini söylüyoruz” diye konuştu.

Bülent Ecevit'in kurduğu ve onun ilkelerini kendine felsefe edinen bir parti olduklarını kaydeden Sezer, “Bülent Ecevit'i yıldıramadıkları gibi kendilerini de yıldıramayacaklarını” ifade etti.



“HESAPLARI İNCELETTİRECEĞİZ”



Rahşan Ecevit ile arasında geçen bir konuşmanın haber konusu yapıldığını belirten Sezer, “Rahşan Ecevit'e ve büyüklere saygıyı esirgemeyeceklerini, saygıda kusur etmeyeceklerini” söyledi.

Siyasetçilerin bazı konularda zaman zaman farklı düşünmesinin doğal karşılanması gerektiğini belirten Sezer, “Türkiye'de demokrasiyi gerçekleştirirken parti içinde de demokrasiyi geliştirecek adımları atma ve bu anlamda Türkiye'de öncü olma iddiasındaki DSP, bazı görüş ayrılıklarını parti içi demokrasinin gereği olarak değerlendirmek durumunda” diye konuştu.

Son günlerde kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları da “çok üzücü” diye değerlendiren Sezer, şöyle konuştu:

“Kişisel harcamalar yapıp partiye ödetiyormuşum. Bir kuruş kişisel harcamasını partiye ödeten dünyanın en şerefsiz adamıdır. Partinin ne kadar ekonomik zorluk içinde olduğunu en iyi ben bilirim. Paramız pulumuz var. Ama daha bu parayla iki seçim yaşayacağız, hiç gelirimiz yok. Buradan eve, çoluk çocuğuma ekmek götüreceğim, o ben değilim. Onu başka yerde arasınlar. Diğer konulara girmiyorum bile, çok ayıp sayıyorum. Ben toplumun önünde yaşayan, hatta biraz fazla toplumun önünde yaşayan, sokaklarda tek başına dolaşan, metroya binen biriyim. Beni bilen bilir.”

Siyaset konusunda her zaman eleştiriye açık olduğunu belirten Sezer, “Ancak belden aşağı konular çok incitici, ben bu konulara girmem, ama girersem başka şeyler olur” dedi.

Sezer, partinin hesaplarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun akredite ettiği kuruluşlardan birine incelettireceklerini bildirdi.



