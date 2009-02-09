‘Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım?’ Selanik'te!

Avrupa ve Balkanların en önemli belgesel festivalleri arasında yer alan ve 13 - 22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Selanik Belgesel Film Festivali’nde İsmail Necmi’nin ilk filmi “Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım?” izleyiciyle buluşacak.



İsmail Necmi’nin, gerçek hayatın kurmacadan daha ilginç olabileceğini iddia ettiği ilk uzun metrajlı filmi “Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım?” festival kapsamında, “İzleyici Ödülleri”nde de yer alacak.



Selanik Belgesel Film Festivali programında Avrupa belgesel sinemasının özel örnekleri meraklılarını bekliyor. Önceki yıllarda Werner Herzog, Bruce Weber, Monika Treut, Joris Ivens, Johan van der Keuken, David & Albert Maysles, Pirjo Honkasalo, Stefan Jarl, Kim Longinotto, Barbara Kopple, Julia Reichert & Steven Bognar, Jennifer Fox, Jon Alpert, Arto Halonen, Joe Berlinger & Bruce Sinofsky gibi isimlerin son çalışmalarının yer aldığı bu özel festivalde, bu sene de güzel filmler gösterilecek.



“Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım”, 2008 yılı içerisinde !f İstanbul Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışmıştı.





Filmin konusu: Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım?



Yönetmen: İsmail Nemci

Oyuncular: Petra Woschniak, Herold Krutiak



Gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkan film, İstanbul’da yaşayan Alman bir kadının, Petra’nın, sıra dışı yaşamını konu ediyor. Hayatındaki ani iniş çıkışlarla, zaman zaman sanki bir senaryoyu takip ettiğimizi bize düşündürten bu sıra dışı hikâyenin başrol oyuncusu, aslında gerçek yaşamın bir başka yüzünü gösteriyor bizlere: En nihayetinde hiçbir şey, hayat kadar sürprizlerle dolu değildir. Hatta kurgu bile! Maskeli Terapisti Herold ile yaptığı konuşmalarında Petra’nın hayatı izleyicinin gözleri önüne serilirken, Petra, İstanbul, Almanya, aile, arkadaşlar, uyuşturucu ve ölüm gibi temalarla yüzleşir.



