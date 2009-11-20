Bunu da unuttuk!..

T24 - İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na 20 Kasım 2003'te düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 16 kişi bugün anıldı. Anma törenine konsolosluk yetkilileri ve personeli dışında sadece bir kişi katıldı...

Saldırıda hayatını kaybeden Adem Tezel'in ablası Kıymet Lilan patlamanın olduğu yere çiçek koydu.











Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının anmaya gelmeyişinden yakınan Lilan, "Hiç suçu olmayan insanların hayatı söndü. Herkes unutmuş. 6 yıl önce burada vahşet yaşandı. Birkaç dakika içinde insanların hayatının söndüğünü gördük. Hayat bu kadar ucuz mu?" dedi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Jessica Hand da törende saygı duruşunda bulundu.

Tören alanındaki çelengin üzerinde, İngilizce ve Türkçe olarak, "20 Kasım 2003'te yapılan terörist saldırı sonucu hayatını kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımız, dostlarımız ve komşularımızın anısına. Onların yasını bugün tutuyoruz. Ancak onlar birgün değil, hergün kalbimizdeler" yazısı yer aldı.



İstanbul kan gölüne dönmüştü



İstanbul 20 Kasım 2003 tarihinde terör örgütü El Kaide tarafından Levent'teki HSBC Bank ve Beyoğlu'ndaki İngiliz Konsolosluğu'na düzenlenen bombalı saldırılarla sarsılmıştı.

İngiltere Başkonsolosu Roger Short'un da aralarında bulunduğu 10'u konsolosluk görevlisi 16 kişi İngiliz Konsolosluğu'nda hayatını kaybederken, Levent'teki HSBC Bank'a yönelik bombalı saldırı sonucu da 3'ü banka görevlisi 14 kişi hayatını kaybetmişti.