Bunu da ‘insan’ yaptı: Gözleri açılmamış yavru kedileri bıçakladılar!

Çin'in Xi'an bölgesinde mahalleli bir kadının ilgilendiği yavru kediler, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Anne kedi, bir kutunun içinde yaşayan ve beslenen yavrularını geri getirmek için çabalarken görüntülendi.

Onedio’nun haberine göre, kedilerle ilgilenen Yang, sabah evden çıkarken her şeyin yerli yerinde olduğunu, fakat döndüğünde kedileri etrafa saçılmış ve öldürülmüş halde bulduğunu söyledi.

Yavru kedilerin halka hastalık getiren parazitler olarak görüldüğü ve bu yüzden öldürüldüğü düşünülüyor.

Yavru kedilerin halka hastalık getiren parazitler olarak görüldüğü ve bu yüzden öldürüldüğü düşünülüyor.

Yang, "Belli ki bıçaklanarak öldürülmüşler. Bir insan nasıl bu kadar gaddar olabilir?" sorusuyla tepkisini gösterdi.