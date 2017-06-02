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Bunu da ‘insan’ yaptı: Fatih'te yavru kedileri jiletle parçaladılar!

"Özellikle yavru kediler seçiliyor"

02 Haziran 2017 18:15

İstanbul Fatih'te bir parkta kedilerin sürekli jiletle kesilmiş halde bulunduğu haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı aynı parkta sürekli özellikle yavru kedilerin karnı ve bacaklarının henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildiğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan jiletlenmiş kedi fotoğrafları kullanıcıların tepkisine neden oldu. Fatih Kocamustafapaşa'da Marmara Caddesi Semt Konağı'nın yanındaki parkta kolu, bacağı ve karnı kesilmiş halde bulunan kedilerin fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı bölgede yaşanan işkenceyi gözler önüne serdi. 

 

"Özellikle yavru kediler seçiliyor"

 

Ekşi Sözlük'te yayınlanan ve bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğrafın altına eklediği notta, sürekli aynı parkta özellikle yavru kedilerin başlarının ve kollarının jiletle kesildiği belirtiliyor. Paylaşımda söz konusu park ve çevresinde yaşayan canlıların tehlike altında olduğu belirtilirken olayı yapan kişi ya da kişilerin tespit edilmediğine dikkat çekildi. Bölgede bulunan 5 yavru kediden birinin karnı kesilerek öldürüldüğü belirtilirken yine aynı bölgede bulunan 4 ayrı yavru kediye de acil yuva arandığı çağrısı yapıldı. Öte yandan yapılan yorumlarda konu ile ilgili olarak Fatih Belediyesi'nden bu vahşi işkencelerle ilgili işlem başlatması beklendiği belirtiliyor. 

T24'ün notu: Habere konu olan fotoğraflar insanlık dışı görüntüler içerdiği için yayınlanmamıştır.

 

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