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Erkek köpeği öldürdüler, hamile eşini yavruları için çaldılar!

Hamile köpeğin 8-10 yavru doğurması bekleniyordu

06 Haziran 2016 16:55

Bursa’da sahibinin camiye gitmesini fırsat bilen hırsızlar, erkek köpeğin suyuna zehir katıp öldürdü, hamile eşini de çaldı. Hamile köpeğin 8-10 yavru doğruması beklenirken, sahipleri yavru köpeğin tanesini 500 liradan satacaklarını tahmin ettiğini söyledi. 

Hürriyet’in haberine göre, olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasındaki kiraz ve fasulyelere ayılar tarafından zarar gelmemesi için iki Pitbull cinsi köpek besleyen Ramazan Akpınar Cuma namazına gitti. Bunu fırsat bilen hırsızlar, bahçeye girerek önce erkek köpeği suyuna zehir katarak öldürdü. Ardından hamile olduğu bildirilen dişi köpeği çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Hamile olan dişi köpeğini çalmak için erkek köpeğin zehirlendiğini ifade eden Ramazan Akpınar, "Cuma namazı saatinde yukarıda çoban arkadaşlar köpekleri burada canlı görmüşler. Ondan sonra köpeklere yemek vermeye geldiğimde erkek olan köpeğin ölüsünü buldum. Suyuna zehir atmışlar. Dişi köpeğim de hamileydi, herhalde onu çalmak için yapmışlar. Ben de köpeğimi buraya gömdüm. Bu köpeği öldürmeleri insanlık vahşeti. Hırsızlar gece büyük ihtimalle burada kalmışlar ki köpekler çok bağırmış. Kilidi açıp herhalde burada kalmışlar. Dişi köpeğimden 8-10 yavru bekliyordum. Yavru köpeklerin tanesini bin 500 liradan satıyorlar” dedi.

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