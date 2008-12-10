Bunların hepsi hurafe

Hurafelere savaş açan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘21. Yüzyıl Türkiye’sinde Hurafeler’ adlı bir kitap hazırladı. Kitapta bilgisizlik, yalnızlık ve korkunun insanları hurafelere ittiği belirtildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘21. Yüzyıl Türkiye’sinde Hurafeler’ adı altında hazırladığı kitapta, halkın yanlış bildiği inanışları açıkladı. Diyanet’in ‘hurafe listesi’nden bazıları şunlar:



* Kuran ve sünnet ile örtüşmediği halde dövme yaptırmak

* Burçların insan karakterine etkili olduğuna inanmak

* Türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak

* Bir yatırın mezar taşına mum yakıp, dilek tutmak

* Boyu ölçülen çocuğun cüce kalacağına inanmak

* Lohusa kadını kırkı çıkana kadar yalnız bırakmamak

* Hamile kadınların saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak

* Gelin ve damadın üzerine para, üzüm, şeker ve leblebi gibi şeyler atıp, kapıda küp kırmak

* Baykuş ötmesini uğursuz saymak

* Kara kedinin insanın önünden geçmesini uğursuz saymak

* Horozun vakitsiz ötmesini uğursuz saymak

* İki bayram arasında nikâh yapmanın uğursuzluk getireceğine inanmak

* Gece vakti tırnak kesmenin uğursuz olduğuna inanmak

* Merdiven altından geçmenin uğursuz olduğuna inanmak

* Köz söndürmek, kurşun döktürmek

* Dileğin kabulü için ağaçlara bez-çaput bağlamak

* Türbelere adakta bulunmak

* Camiye girerken cami duvarını öpmek

* Kahve falına bakmak, falcılara, büyücülere gitmek

* Misafirin, askere gidenin ardından su dökmek

* Ay ve güneş tutulmasında silah atmak, teneke çalmak.

* Ateşe su dökülürse cin çarpar anlayışı

* Konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak

* Yürüyemeyen çocukların ayaklarına ip bağlayarak cuma namazından ilk çıkan kişiye ipi kestirmek

* Kırkı çıkmamış bir bebeğin tırnakları kesilirse, o çocuğun hırsız olacağına inanmak

* Sağ elinin içi kaşındığında para geleceğine, sol elinin içi kaşındığında da para çıkacağına, ayak altı kaşındığında ise yola çıkılacağına inanmak

* Cam ve porselen gibi eşyanın aniden düşüp kırılmasına, bir belanın defedileceğine işaret saymak

* Cenazenin 7., 40. ve 52. gecesi ile ölüm yıldönümünde hatim ve mevlit okutmak

* Hıdrellez günü sahile gidilerek kuma veya toprağa ev, araba veya kadın resimleri çizilerek, ileride onlara sahip olunacağına inanmak

* Nikâhta gelin ve damadın birbirlerinin ayağına basması halinde, önce basanın sözünün geçeceğine inanmak.



Hurafe: Boş, batıl inanışlar; asılsız rivayetler ve efsaneler, dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan asılsız inançlar.

