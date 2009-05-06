Bunları biliyor muyuz?

Dünyanın birçok ülkesinde yüzyıllardır oynanmasına karşın, Türkiye'de fazla tanınmayan birçok spor branşı bulunuyor.



Birer takım sporu olan "rounders", "bandy", "hurling" ve "shinty", oyuna has sopalarla oynanırken, "sepak takraw", bambu sapından yapılmış yumak bir topla,"ultimate" da genelde yaz tatillerinin gözdesi frizbi ile oynanıyor.



Türkiye'de federasyonu bulunan veya federasyonu bulunmamasına karşın gelişmekte olan birçok spor dalının yanı sıra, dünyanın birçok yöresinde yüzyıllardır ilgi gören başka spor branşları da bulunuyor. Bu sporlardan bazıları, olimpik dal olarak kabul edilmese de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınıyor. Hatta içlerinden polo ve lacrosse gibi bazı sporlar, bir zamanlar olimpiyat oyunlarında da yer alan branşlar arasında sayılıyor.



Avustralya futbolu, kriket, rounders, bandy, lacrosse, sepak takraw, netbol, Gal futbolu, hurling, shinty, yakartop, halat çekme ve ultimate, birçok ülkede oynanan takım sporları arasında yer alırken, tenis gibi ilk akla gelen raket sporları arasında, jianzi, squash, raketbol, eton fives, rackets, paddleball ve pelota da bulunuyor. Bunlardan kriket, rounders, bandy, lacrosse, hurling ve shinty oyuna has sopalarla oynanırken, sepak takraw bambu sapından yapılmış, yumak şeklinde bir topla, ultimate ise tatillerin eğlencesi frizbi ile oynanıyor.



Kökeni uzak doğuya dayanan dövüş sporları içerisinde sumo, kung fu:taolu ve kung fu:sanshou ile ju-jitsu, sombo ve kendo da yer alırken, 2000 yıldır Çin'de yapılan ejder tekne yarışları, görsel bir şölene de dönüşüyor.



Kış olimpiyatlarında yer alan bobsleigh ve lugenin yanı sıra, snowboard, kayaklı koşu, kayakla atlama, skeleton ve sürat pateni de özellikle kışı uzun yaşayan ülkeler tarafından oldukça rağbet görüyor.



Kroket, curling, çim bowlingi, atlatl, kuka ve nal atma, hedef sporları arasında gösterilirken, paten hokeyi ve kaykay, tekerlekli sporlar arasında dikkati çekiyor. Indy car, GP2, stok otomobil yarışı, kamyon yarışı, powerboat yarışı, air racing ve kar motosikleti ise Türkiye'de müsabakası yapılan otomobil ve motor sporları arasında bulunmuyor.



Hayvanlı yarışlardan polo, tazı yarışı, koşumlu yarış, rodeo, deve yarışı, kızaklı köpek yarışları, horseball ve atlı araba yarışları, birçok halkın ilgi alanına girerken, bir hobi olarak görülen balık tutmanın, rekabete ve spora dönüşmüş haline ise "deniz balıkçılığı" deniyor.



"Adrenalin tutkunu" kişilerce tercih edilen sıradışı spor dalları arasında ise sokak kızağı, parkur, sıradışı tırmanış, ultra uzun mesafe koşusu, serbest dalış, yüksekten atlama, serbest sürüş dağ bisikleti, kara yelkenciliği, dayanıklılık yüzücülüğü, yelken kanat, yamaç paraşütü, serbest atlayış ve bungee jumping sayılıyor. Ancak bu sporlardan bazıları, müsabaka değil, eğlence amacıyla yapılıyor.

