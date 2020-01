"Bunlar yılbaşını kandile bile çevirir, hay Allah müstahakınızı versin!"

Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, "31 Aralığı 1 Ocak’a bağlayan gece Kur’an okumaya çağrı yapanların" olduğunu çağrı yapanlardan birinin, “Yılbaşı bu, tabii ki kutlamadan olmaz, elbette Kur’an okunacak” dediğini aktardı. "Demek ki nasıl Noel aslında Roma’da Mitraizm inancının etkisini kırmak için güneş tanrısı Mitra’nın doğum kutlamasının İsa’ya mal edilmesiyle şekil bulmuşsa, birileri de yılbaşını İslam’a mal etme yolunda Kur’an tilavetinin önünü açıyor" diyen Atay, "Bunlar yılbaşını kandile bile çevirir" ifadesini kullandı.

Atay'ın "Hayrola, ‘Yılbaşı haram’ fetvası yok mu?!" başlığıyla (25 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Önceki gün Hürriyet’in Kelebek ekindeki yazısında Cengiz Semercioğlu gayet güzel yakalamış: Yılbaşına sayılı günler kaldı, ortada ne Noel Baba balonu patlatan var, ne de elinde satır, Noel Babayı sünnet etmeye kalkışan…

Hatırlayın, geçen sene kafasına silah dayayıp sonra tekme tokat bir AVM önünde haşatını da çıkarmışlardı Noel Baba’nın (endişelenmeyin, tabii ki “şov” kabilinden!).

Aynı doğrultuda ben de şu aralar bir boşluk hissetmekteyim! Her yılbaşı öncesi, kendimce kutlamanın bir parçası haline getirdiğim bir şeyin eksikliğini duyuyorum.

Diyanet’in “yılbaşı fetvası”na bir karşı-yazının!..

***

Malûm, yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı sokaktaki bir kısım zavallıyı da kışkırtırcasına, onların zorbalık düğmesine basarcasına, Noel’le “iltisak” (bitişme) içine sokarak “Yılbaşı kutlamak haramdır” diye fetva vermeyi de, hutbe yayımlamayı da âdet haline getirmişti.

E, bizim için de her yıl aynı klişe cümlelerle, “Yılbaşı Noel değildir, biz İsaAleyhisselam’ın (‘sözde’) doğum gününü kutlamıyoruz” diye yazmak âdetten olmuştu.

Bakıyorum, son beş senedir her yılbaşı yazmışım böyle bir yazı; adeta bir “karşıfetva” niyetine!..

Hatta önceki başkana uzun uzun mektup bile döktürmüşüz (kitabıma da aldım onu; bkz. “Parti Cemaat Tarikat: 2000’ler Türkiye’sinin Dinbaz-Politik Seyir Defteri”, Can Yayınları, 2017).

***

Ama işte hayrolsun ki bu yıl Diyanet’ten şu ana kadar bir hareket yok. Umarım biz de akıllarına düşürmeyiz fetvayı bu yazıyla!..

Aynı paralelde, ortalıkta Noel Baba’yı hacamat etme gösterisi yapan çakma cihatçılar da yok.

Cengiz bunu açıklarken bir hayli kötümser. Diyor ki amaca ulaşıldı. Senelerdir her yılbaşında insanlara eşdost, hısım-akraba beraberce neşeli, mutlu ve geleceğe umutlu bir geceyi çok görenler amaca ulaştı, yeni yıl heyecanı azaldı, ışıksız ve karanlık yılbaşılar yolumuza karşıcı oldu.

Haksız sayılmaz. Yalnız bu açıdan bakınca en önemli etken olarak geçen seneki Reina katliamını da kaydetmek gerekir.

Ve belki Diyanet’in bu yılbaşı sessizliğini de bununla açıklamak söz konusu olabilir.

***

Hatırlayalım, geçen sene 31 Aralığı 1 Ocak’a bağlayan gece ortalığı kan gölüne çevirenlerin bu eyleminden iki gün önce Diyanet hutbesi ortalıktaydı. Şöyle denmekteydi o hutbede:

“Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine aslayakışmaz.”

Bundan iki gün sonra gelen IŞİD katliamının ardından Diyanet bu defa en tepe noktasından katliamı kınadı, “Bu bir vahşet, dehşet, cinayet, katliam” dedi.

Elbette herkes acı acı güldü.

Yılbaşı zıtlaşmasının nerelere varacağı, geçen yıl böylesine korkunç şekilde deneyimlendi.

***

Kim bilir, belki Diyanet de bundan dolayı suskun bu sene!..

Belki ders çıkardı ve bıraktı artık yılbaşıyla uğraşmayı…

Ama belki de yıllardır uğraşa uğraşa toplumda hem bezginlik, hem de dehşete öylesine yol açtılar ki ortalıkta, Cengiz’in dediği gibi yılbaşı heyecanı yok, dolayısıyla maksat hasıl oldu, artık fetvaya da gerek yok!..

Ne dersiniz, hangisi geçerlidir acaba?..

Ben yine de umudu diri tutmaya çalışayım!..

Ne yapılırsa yapılsın, mızrak çuvala sığmaz. Nasıl piyango haram diye bu yıl yine bas bas fetva basılsa da millet vazgeçmediyse bilet almaktan, yılbaşını da öyle ya da böyle kutlayan kutlayacak.

Tabii buna karşı da bir “önlem” olarak 31 Aralığı 1 Ocak’a bağlayan gece Kur’an okumaya çağrı yapanlar var ki bu da ayrı olay… Bunlardan biri sosyal medyada, “Yılbaşı bu, tabii ki kutlamadan olmaz, elbette Kur’an okunacak” gibisinden laflar da etmiş.

Demek ki nasıl Noel aslında Roma’da Mitraizm inancının etkisini kırmak için güneş tanrısı Mitra’nın doğum kutlamasının İsa’ya mal edilmesiyle şekil bulmuşsa, birileri de yılbaşını İslam’a mal etme yolunda Kur’an tilavetinin önünü açıyor.

Bunlar yılbaşını kandile bile çevirir!..

Ne demeli, hay Allah müstahakınızı versin!

Noel’iniz mübarek, yılbaşınız hayırlı olsun!..