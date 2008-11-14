T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bunlar da kriz çakalı

Krizden etkilenenlere evlerini teminat göstererek yüksek faizle kredi veren “Gayrimenkul çetesi” polis operasyonuyla ele geçirildi.

14 Kasım 2008 02:00

Krizden etkilenenlere evlerini teminat göstererek yüksek faizle kredi veren “Gayrimenkul çetesi”, 200 polisin katıldığı operasyonla çökertildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Muğla, Aydın, Söke ve Kuşadası’nda 42 ayrı eve düzenledikleri ortak operasyonda, “Gayrimenkul çetesi” çökertildi.

Toplam 200 polisin katıldığı operasyonda önceden tespit edilen noktalarda yakalanan çete mensuplarının krizden etkilenen vatandaşa gayrimenkullerini teminat göstermeleri karşılığında yüksek faizle para verdikleri, borcunu ödeyemeyen vatandaşların da gayrimenkullerine el koydukları ortaya çıktı.

Eş zamanlı gerçekleşen “Küpe” operasyonunda yakalanan ve çete lideri olduğu açıklanan müteahhit İ.K.ile 12 çete üyesinin üzerinde 100’ün üzerinde ev ve işyeri tapusu çeşitli bankalarda 5 milyon YTL’ye yakın nakit para tespit edidi. 13 çete üyesinden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın’a bağlı Söke İlçesi’nde Y.A., 10 ay önce intihar ederek geride bıraktığı mektupta evinin zorla elinden alındığını ve bunu içine sindiremediği için intihar ettiğini belirtmişti. Y.A.’nın ardından bu kez K.G. yaşamına son verdi. K.G’nin bıraktığı mesajdan yola çıkan polis ‘Kriz çetesi’ne ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24