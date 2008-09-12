Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce biri Ağrı'da yaptırılan 5 okulun toplu açılışını, Şişli Ayazağa Lisesi'nde düzenlenen törenle yaptı.

Göreve geldiklerinde eğitimi öncelikli problem olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



''Dedik ki 'bir ülkede okuma oranı düşükse o ülke medeniyet yarışında bulunmaktan bahsedemez'. Ülkemizde çok Atatürkçüler gördük biz ama gördük ki bunların Atatürkçülükle filan alakası yok. Bunlar, Atatürk üzerinden geçinen tüccarlar. Bunları gördük. Atatürk hedef veriyor; 'muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkın'. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine herhalde yan gelip yatmakla çıkılmaz. Yapılacak ilk iş, bilimde, sanatta bu yarışta rekabet halinde olabilecek güce sahip olmamız lazım.

Bu gücümüz var mı? Yok. Niye? Okuma yazma oranına bakıyoruz, felaket. Gerilerdeyiz. Önce bunu halletmemiz gerekiyor. İlköğretim öncesi eğitime bakıyoruz, felaketti. Yüzde 15. Ancak şimdi yüzde 29'ları bulduk. Hedef bunu süratle daha yukarılara ve inşallah her doğana, bu ülkede okul öncesi eğitim alabileceği imkanı sağlayabilmek. Bunu kim sağlayacak? Devlet olarak biz sağlayacağız. Bunu yapmak durumundayız. 'Efendim, anneler ve babalar yapsın'... Hayır, devletin görevi bu. Öyle sadece 'doğurmayın' demekle devlet görevini yapamaz. Tam aksine hem 'çoğalın' diyecek, hem de bu imkanları, alt yapıyı hazırlayacak, devlet budur.''

