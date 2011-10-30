-Bunlar apayrı yeryüzü varlıkları ERCİŞ (A.A) - 29.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Bingöl'deki saldırıyla ilgili, ''O bölgede çevik kuvvet ekibi vardı oranın hedef olabileceğini düşünüyoruz ama patlamanın olduğu yerde bir kafe var. Büyük olasılıkla ilk hedef o kafeydi'' dedi. Yenişehir çadır kentindeki, Kızılay tarafından ''Hilal-ı Ahmer Çadır Cami''de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlite katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, cami çıkışında bir gazetecinin, ''Bingöldeki saldırı ile ilgili bir gelişme var mı?'' sorusuna, ''Bingöl'deki saldırı bir canlı bomba saldırısı. Her zaman olduğu gibi şuursuzca, belirli bir hedef gözetmeden kadın, çocuk demeden seçilen bir hedef. Bingöl'ün en büyük ana caddesi, Genç Caddesi üzerinde meydana geldi'' dedi. Şahin, tespite göre kadın bir teröristin hayatını kaybettiğine işaret ederek, ''Teröristin dışında olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile 20 yaralı var. Bunlardan 3'ünün durumu ağır. Bu üç vatandaşımızın salimen tedavi ile kurtulacağını umuyorum. O bölgede çevik kuvvet ekibi vardı oranın hedef olabileceğini düşünüyoruz ama patlamanın olduğu yerde bir kafe var. Büyük olasılıkla ilk hedef o kafeydi. Fakat hedefe ulaşamadan kendi kendini patlatmış'' diye konuştu. -Hakkari'deki olay- Bakan Şahin, yaşanan olayla terörün ve terör grubunun yüzünün bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, ''Bunun bağlantılarının da bir kez daha aklıselimle, vicdanla değerlendirilmesi gerektiğini fark ettik. Fark edemeyenlerinde, terör konusunda inanıyorum ki bir kez daha düşünmeye ihtiyaçları var'' dedi. Şahin, Hakkari'deki polis noktasına yönelik bir hadise gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle konuştu: ''Bomba yüklü bir katır, polis karakoluna yöneltildi. Uzaktan kumanda düzeneği olan bir bomba yüklü katır. Ama istihbaratını almışlardı arkadaşlarımız. Onu 150 metre mesafede etkisiz hale getirdiler. Terör o kadar acımasız ki kadın hakları, çocuk hakları diyor, barış diyor, doğa ve hayvan hakları diyor. Bugün Hakkari'de katır üzerindeki bomba ile polis karakoluna doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Ne diyorlarsa tersi. Barış diyorlarsa savaş. Demokrasi diyorlarsa, zulüm. Tersinden okunursa gerçek yüzleri çok rahat görülür. Biz Van'da, Erciş'te deprem alanında yaraları sarmaya çalışıyoruz. Onlar burada da arayış içinde oldular. Buna da fırsat bulamadılar. Bugün Bingöl'de yüzlerini gösterdiler. Hakkari'de yüzlerini göstermek istediler, gösteremediler.'' ''O katırın hesabını nasıl verecekler. Ben merak ediyorum. O katırın da hesabını bir gün verecekler. Onu da soracağız. Yani katırın, bütün canlıların hakkını korumak da bize ait'' diye konuşan İçişleri Bakanı Şahin, sözlerini şöyle sürdü: ''Bunlar insan, hayvan, doğa ve ağaç sevgisi, saygısı taşımayan apayrı yeryüzü varlıkları. Bunları ayrı bir kategoride, terminolojide değerlendirmek ve yorumlamak durumundayız. Normal hayattaki iyi veya kötüye ait kelimeler ve değerlendirmeler bunlar için yetersiz. Türk Dil Kurumunu ve edebiyat fakültelerini böylelikle bu konuya yönlendirmek istiyorum. Kendilerinden yardım istiyorum.'' Bakan Şahin, çadırkentte kalan depremzedelerle de bir süre görüştü. Depremin yaşandığı günden beri yeğeninden haber alamadığını ve bu konuda yardım isteyen İsmail Engin adlı vatandaşa da ''Yeğenini bulana kadar aramaya devam edeceğiz'' dedi.