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Spor

Bundesliga'da gol yağmuru; iki maçta tam 17 gol atıldı

Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçlarında Bayern-Münih-Hamburg ve Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşılaşmalarında ilginç sonuçlar alındı

14 Şubat 2015 20:29

Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçlarında Bayern-Münih-Hamburg ve Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşılaşmalarında gol yağmuru yaşandı

Bundesliga'da 21. hafta bugün oynanan maçlarla devam edildi.

Lider Bayern Münih, evinde ağırladığı Hamburg'u 8-0 gibi farklı bir skorla geçti. Evsahibi ekibin gol olup yağdığı mücadelede, Thomas Mueller (2),  Mario Goetze (2),  Arjen Robben (2), Robert Lewandowski  ve Franck Ribery'nin golleriyle karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Bir diğer mücadelede ise Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşı karşıya geldi. İlk  yarısını Wolfsburg'un 3-0 önde kapattığı maçın son dakikalarına 4-4 berabere girilerken, Bast Dos'un golüyle Wolfsburg sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları şöyle:

Borussia Moenchengladbach 1 - 0 FC Köln
Hoffenheim 2 - 1 VfB Stuttgart
Werder Bremen 3 - 2 Augsburg

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