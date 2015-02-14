Bundesliga'da gol yağmuru; iki maçta tam 17 gol atıldı

Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçlarında Bayern-Münih-Hamburg ve Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşılaşmalarında gol yağmuru yaşandı

Bundesliga'da 21. hafta bugün oynanan maçlarla devam edildi.

Lider Bayern Münih, evinde ağırladığı Hamburg'u 8-0 gibi farklı bir skorla geçti. Evsahibi ekibin gol olup yağdığı mücadelede, Thomas Mueller (2), Mario Goetze (2), Arjen Robben (2), Robert Lewandowski ve Franck Ribery'nin golleriyle karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Bir diğer mücadelede ise Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşı karşıya geldi. İlk yarısını Wolfsburg'un 3-0 önde kapattığı maçın son dakikalarına 4-4 berabere girilerken, Bast Dos'un golüyle Wolfsburg sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları şöyle:

Borussia Moenchengladbach 1 - 0 FC Köln

Hoffenheim 2 - 1 VfB Stuttgart

Werder Bremen 3 - 2 Augsburg