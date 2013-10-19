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Spor

Bundesliga'da dışarı çıkan top gol oldu!

Bundesliga tarihinde ikinci kez 'sahte gol' skandalı ile karşı karşıya geldi

19 Ekim 2013 11:35

Bundesliga’da 9. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelirken, mücadelenin 70. dakikasında yan ağlardan kalenin içine giren bir top, gol değeri gördü. Maçın tekrar oynanması gündemde...
 
NTV Spor'dan Fatih Demireli'nin haberine göre, Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasında oynanan 9. hafta mücadelesinde, Leverkusen’in golcü oyuncusu Stefan Kiessling maçın 70. dakikasında bir korner sonrası topu kafayla kaleye doğru gönderdi. Meşin yuvarlağı önce yan ağlar ile buluştuktan sonra, o bölgede bulunan açık bir noktadan kalenin içine girdi.

Hakem Felix Brych kısa bir tereddüt yaşadıktan sonra santrayı işaret ederek, gol kararı verirken, iki tarafta da şaşkınlık yaşandı. Ancak Brych kararından Kiessling ile müzakere ettikten sonra da dönmedi ve durum 2-0’a geldi.

Hoffenheim çephesi ise Leverkusen lehine 2-1 biten karşılaşmadan sonra Almanya Futbol Federasyonu nezdinde skora itiraz etti. "Bu mücadeleyi sanırım tekrar izleyeceğiz" diye konuşan Hoffenheim Futbol Şube Sorumlusu Alexander Rosen, "Bunun dışındaki her karar saçmalık olur" ifadesini kullandı.


Olayın kahramanı da konuştu


Olayın kahramanı Kiessling ise "Gerçekten kötü bir hissiyat içerisindeyim. Topun içeri girmeyeceğini sandım ama birden herkes üstüme zıplayınca benim de yapacak bir şeyim kalmadı, Hoffenheim’lılar filedeki deliği gösterince ben de tereddüt yaşadım" açıklamasını yaptı.

Hoffenheim’ın bulunduğu itiraz sonrası kısa süre içinde olağanüstü toplanacağı beklenen Almanya Futbol Federasyo'nun maç tekrarı üzerinde duracağı ve kararının bu yönde çıkacağı bekleniyor.

1994 yılında Bayern Münih ile Nürnberg arasında oynanan Bundesliga mücadelesinde Bayernli Thomas Helmer’in şutu yan ağlarla buluşmuş, hakem Hans-Joachim Osmers gol kararı vermişti. Nürnberg’in itirazını haklı bulup, maçı tekrarlatan Federasyon, 5-0 biten tekrar maçını tescil etmişti.

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