Bundesliga’da 25’inci hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 25'inci hafta Pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Mönchengladbach, Tayfun Korkut'un takımı Hannover 96'yı 2-0 yendi. ‘Taylar' rakibi karşısında Patrick Herrmann'ın golleriyle (43./75.) sonuca giderken Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sırası olan üçüncülükteki yerini korudu. Bu sonuçla Hannover'in galibiyet hasreti 9 haftaya çıkarken düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 4'e indi.

Zirve takipçisi Wolfsburg da haftayı galibiyetle kapattı. ‘Kurtar' hafta içinde Avrupa Ligi maçında ağırladığı Inter karşısında aldığı galibiyetin ardından dün de ligde Freiburg engelini 3-0'lık skorla aştı.

Yeşil-beyazlılarda maçın yıldızı bir gol atan, bir penaltıya sebebiyet veren ve bir asist yapan Kevin de Bruyne oldu. Wolfsburg rakibi karşısında de Bruyne (19.), penaltıdan Ricardo Rodriguez (78.) ve oyuna sonradan giren Maximilian Arnold'un (84.) golleriyle sonuca gitti ve lider Bayern'i 11 puan gerisinden, 53 puanla takibini sürdürdü. Freiburg ise 22 puanla doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikte kaldı.

Bayern'e saha fark etmiyor

Lig lideri Bayern Münih, 25'nci haftayı Werder Bremen deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle kapattı. Şampiyonluk rekortmeni bulduğu 2 golle maçı daha ilk yarıda kopardı. Rakibi karşısında Thomas Müller (24.), David Alaba (45.) ve Robert Lewandowski'nin 2 golüyle (76., 90+1) sonuca giden Bayern Münih ligde üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Schalke başkette 1 puanı Matip ile kurtardı

Schalke gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde kayıp yaşadı. Mavi-beyazlılar 4-3'lük Real Madrid galibiyetinin ardından çıktığı Hertha Berlin karşısında 1 puanı 90'ıncı dakikada attığı golle kurtardı. 2-2 biten başkentteki mücadelenin gollerini Hertha adına Änis Ben-Hatira (21.), ve Genki Haraguchi (82.) atarken Schalke bu gollere genç Leroy Sane (40.) ve savunmacı Joel Matip ile karşılık verdi (90.). 39 puanlı Schalke beşinci sırada.

Augsburg Avrupa kupalarına katılım yolunda beklemediği bir darbe aldı. Lig altıncısı, sahasında ağırladığı kümede kalma mücadelesi veren Mainz'a 2-0 mağlup oldu. Konuk Mainz'ın gollerini Shinji Okazaki (32.) ve Augsburg'un eski futbolcusu Ja-Cheol Koo (89.) attı. Rakibi karşısında kötü bir futbol sergileyen Augsburg 13'üncü galibiyet yerine 11'nci sezon mağlubiyetini aldı.

Hamburg'ta yeniden düşme korkusu

Üst üste beşinci maçında da galibiyet alamayan Hamburg kendini yeniden düşme mücadelesinin içinde buldu. Deplasmanlardaki zayıflığını aşamayan Josef Zinnbauer'in ekibi Hoffenheim'a da 3-0 mağlup oldu. Eugen Polanski'nin biri penaltıdan olmak üzere 2 golü (22./81.) ve Sebastian Rudy'nin (87.) sayılarıyla sonuca giden Hoffenheim yeniden Avrupa kupalarına katılım hesapları yapmaya başladı. Hamburg'da penaltıya sebebiyet veren Jaroslav Drobny 20'nci dakikada kırmızı kart görüncü kaleci uzun bir aradan sonra yeniden milli file bekçisi Rene Adler devraldı. Hamburg Hertha Berlin ile birlikte sezonun şu ana kadar en kötü deplasman ekipleri. İki takım da 13 deplasmandan sadece 9 puan toplayabildi.

Paderborn da ligin zor günler geçiren takımlarından. Bundesliga'ya sezon başında yükselen Paderborn'un sahasındaki maçta Eintracht Frankfurt'a da 4-0 yenilmesiyle kötü gidişatı devam etti. Lig 16'ncısı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Son dört maçında ise sıfır çekerken kalesinde 15 gol gördü. Frankfurt'ta gol perdesini Alex Meier açarak (27.) ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti. Kırmızı-siyahlıların diğer gollerini Marc Stendera (42.), Stefan Aigner (55.) ve Nelson Valdez (82.) kaydetti.

Borussia Dortmund'un Avrupa kupalarına katılım mücadelesindeki tırmanış planı Hamburg deplasmanından sonra Köln maçında da sekteye uğradı. Sarı-siyahlılar iyi kapanan rakibi karşısında sonuca gidemeyince maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Geçen hafta da Hamburg deplasmanında golsüz berabere kalan Jürgen Klopp'un takımının sahasındaki yenilmezlik serisi altı haftaya çıktı.

25'inci haftanın açılış maçında Bayer Leverkusen son sıradaki Stuttgart'ı 4-0 yenerken zorlanmadı. Kırmızı-siyahlıların gollerini Wendell (32.), Josip Drmic (36./59.) ve Karim Bellarabi (50.) kaydetti. 9 maçtır kazanamayan ve 13'üncü sezon yenilgisini alan Stuttgart'ta herkes teknik direktör Huub Stevens'ın ne zaman istifa edeceğini konuşuyor.

26'ncı haftanın programı

20 Mart Cuma, TSİ 21:30

Hamburg – Hertha Berlin

21 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Hannover – Borussia Dortmund

Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Freiburg – Augsburg

Paderborn – Hoffenheim

Köln – Werder Bremen

Schalke – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

22 Mart Pazar

Mainz – Wolfsburg (TSİ 16:30)

Bayern Münih – Mönchengladbach (TSİ 18:30)