Bundesliga'da kritik derbi; Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk edecek

Almanya Bundesliga'da 28. hafta dev bir maça sahne olacak. İkinci sıradaki Borussia Dortmund, sahasında lider Bayern Münih'i ağırlayacak. 26 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Avrupa'nın büyük ligleri arasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28'inci haftasında 2. sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih´i konuk edecek. Sarı-siyahlılar, 61 puanlı Münih ekibinin 4 puan gerisinde bulunuyor.

Dortmund evinde maç kaybetmeyen tek takım

Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga'da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor.



Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen´e 4-3 yenilmişti.

Bayern Münih deplasmanda en iyi takım

Almanya´da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.

Lewandowski 27 golle ilk sırada

Bayern Münih´te, takımın en golcü ismi attığı 27 golle Robert Lewandowski. Görev aldığı 25 maçta rakip ağları 27 kez sarsan Polonyalı golcü, ayrıca 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Lewandowski´nin ardından gole en çok katkı yapan isim ise Thomas Müller oldu.



30 yaşındaki tecrübeli Alman 7 gol atarken, 17 kez de asist yaptı. Serge Gnabry de attığı 11 gol ve yaptığı 9 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.