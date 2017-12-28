"Bundan sonra AKP'ye de, MHP'ye de oy yok"

Posco Assan işçileri, hükümete de MHP’ye de AKP milletvekillerine de Valiye de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine de öfkeli. Posco’da yaşananları anlatan işinden olan bir işçi, AKP’ye ve MHP’ye oy vermiş işçilerin “Bundan sonra bunlara oy yok, bizi düşündükleri yok” dediğini aktardı.

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre, AKP’lilerin “Bu işi çözeceğiz” sözlerinin lafta kaldığını anlatan işçilerin sendikaları Birleşik Metal-İş yöneticilerine de eleştirisi var:

“Eylemler 1 hafta geç başladı. Sendika, Hükümet yetkililerinin ‘Eylemleri durdurun, işi çözeceğiz’ demesini bekledi, bu eylemleri soğuttu.”

"Yetkililer bizi oyaladı"

Posco’da yaşananları anlatan işten atılmış bir işçi, AKP’ye ve MHP’ye oy vermiş işçilerin “Bundan sonra bunlara oy yok, bizi düşündükleri yok” dediğini aktardı. Hükümetin kendilerini oyaladığını dile getiren işçi, devam etti: “Bize ve sendikamıza bu durumu çözeceklerini söylediler. Hatta Mecliste gündem oldu, CHP’li vekilleri şov yapmakla suçladılar. Ama kendileri de hiç bir şeyi çözmedi. Geldiler gittiler, bizlerle görüştüler, patronla görüştüler, sizlerin hakkını savunacağız dediler ama lafta kaldı. Sendika da Hükümet yetkililerinin ‘Eylemleri durdurun, işi çözeceğiz’ demesini bekledi, bu eylemleri soğuttu. Ayrıca işten atmaların sayısı 88’i bulduğunda, yani 1 hafta sonra eylemlere başlandı” dedi.

‘OHAL neden bize dokundu ki?’

İşçilerin olan bitene tepkili olduğunu belirten bir başka Posco işçisi, “Olanların savunulacak bir yanı yok. AKP’ye, MHP’ye oy vermiş işçi arkadaşlar ‘Bundan sonra bunlara oy yok, bizi düşündükleri yok’ diyor. Yaşanılan olayların sonrasında işçi arkadaşlarda Hükümete yönelik güvensizlik arttı. Bunca verilen sözlerin sonrasında hiç bir şey yapılmaması, verilen sözlerin tutulmaması neden oldu buna. AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün ağzından çıkan sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Bununla da kalmadılar, bize Mecliste ‘militan’ dediler. MHP il ve ilçe teşkilatları durumdan haberdar edildi, arandı ve fabrika önüne davet edildi. Ne gelen oldu, ne giden” diye konuştu. OHAL’in kendilerine dokunduğunu aktaran işçi, tepkisini “Ankara’ya yürüyüşümüz OHAL gerekçe gösterilerek, yasa dışı denilerek engellendi. Oysa biz hakkımızı istedik. OHAL neden bize dokundu ki?” sözleriyle dile getirdi.

Posco Assan'da neler oldu?

Posco Assan’da işçilerin DİSK/Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmesinin ardından ilk işten atmalar 15 Kasım’da başladı. Parça parça işten atmaların yaşandığı sırada sendika 1 hafta sonra fabrika önünde açıklama yaptı. Bu sırada Posco işçileri Mecliste de gündem oldu. CHP’li milletvekilleri Posco’da hukuksuzluk yaşandığını belirtirken, AKP Milletvekili Zeki Aygün bu açıklamalara sorunun çözüleceği yönünde karşılık verdi. Aygün daha sonra Kocaeli’de sendikacılarla, işçilerle ve patronla görüşerek sözünü tekrarladı. Devreye Vali, AKP’li belediye başkanları da girdi. Hepsi de aynı sözü verdi. Sorun çözülmediği gibi, sendikanın fabrikada çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığına yaptığı başvurunun üzerinden 44 gün geçmesine karşın yetki belgesi gönderilmedi.

Bunun üzerine işçiler. Gönderilmeyen yetki belgesini almak için önceki gün fabrika önünde bir araya gelerek Ankara’ya, Çalışma Bakanlığına yürüyüş başlattı. İşçilerin yolu, fabrika önünden daha 10 metre gitmeden polis tarafından kesildi. Ardından aralarında sendika genel başkanının da olduğu 30 kişi darbedilerek gözaltına alındı.