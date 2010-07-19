Bunaltıcı sıcaklar Temmuz sonuna kadar devam edecek

T24- Türkiye'yi günlerdir etkileyen sıcak ve bunaltıcı hava Temmuz ayının sonuna kadar kalacak. İstanbul'da yüksek nem bunaltacak. Dünyada ise ilk 6 ay en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti, 2010'da en sıcak yıl rekoru kırılabilir.



Türkiye Haziran ayını yağmurlarla geçirdi ancak Temmuz geldiğinde sıcaklık birden yükseldi.

Bu hafta Türkiye genelinde havayı serinletecek önmeli bir yağış yok ama yarın Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Kütahya, Uşak, Ankara, Eskişehir çevrelerinde yaz sağanakları bekleniyor. İstanbul'da da bazı ilçelere yarın kısa süre yağmur yağabilecek ama bu yağmurlar havayı serinletmiyor. İstanbul'da sağanak yağışlardan hemen sonra yeniden güneş açacak ve bunaltıcı hava devam edecek. Türkiye genelinde sıcak hava Temmuz ayı sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Dünya ise en sıcak yılını yaşıyor. Ulusal İklim Verileri Merkezi’nin şefi Jay Lawrimore, ilk altı ay dünyanın şimdiye kadar ölçülen en sıcak yılı oldu. Bu yıl ilk ayda görülen sıcaklık 1998'den 0.03 derece daha yüksek.





Dünyanın bir ‘El Nino’ (sıcak hava) periyodundan geçtiği ve havaların bu sebeple ısındığını söyleyen Jay Lawrimore, “Bu yılın geri kalan döneminde bir ‘El Nino’ dönemi yaşadık, şimdilik bu etki durulmuş gibi ancak bu dönemde sadece ekvatorda değil dünyanın çeşitli bölgelerinde de anormal sıcaklık değerleri görüldü" diye konuştu.

Kanada, Afrika, tropik okyanuslar ve Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde bu yıl anormal sıcaklıklar kaydedildi.

İSRAİL'DE 90 YILIN EN KURAK DÖNEMİ



Kuzey Tayland son 20 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. İsrail'de ise1920’den bu yana yaşanan en uzun ve en sert kuraklığın tam ortasında. İngiltere ise 1929’dan sonraki en kurak yılını yaşıyor.

BUZ TABAKALARI İNCELİYOR



Arktik denizinin buz tabakası Haziran ayında erimelerin sonucunda şimdiye kadarki en ince haline ulaştı.

EN SICAK YIL 2005'TEYDİ



Her ne kadar uzmanlar yılın geri kalanında biraz daha serin havalar beklese de, 2010'da 2005’teki en sıcak yıl rekorunun kırılabileceği belirtiliyor.

Lawrimore sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu yılki ‘El Nino’ dönemi ‘La Nina’ya (serin hava) dönüşecek gibi göründüğü için, bu yılın en sıcak yıl olmaması da muhtemel.”

İSTANBUL 40 DERECEYİ GÖRMÜŞTÜ



Türkiye'de de bu yıl temmuz ayı ortalamanın üzerinde sıcaklıkta geçiyor. Türkiye'de sıcaklık rekorları daha çok 2000 yılında kırıldı. Sıcaklık o yıl İstanbul'da 39,7, Ankara'da 40, İzmir'de 42 dereceye çıktı.