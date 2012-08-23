Bunaltan sıcaklar nihayet gidiyor

Türkiye'de yeniden etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası batıda pazartesiye, doğuda çarşamba gününe kadar kalacak.
Ağustos ortalamasını 5-6 derece aşan sıcaklıklar salı günü Marmara ve Karadeniz'de 8-9 derece birden düşecek.
İstanbul hafta sonu termometreler 35 derece’yi gösterecek. Sıcaklık İstanbul’da salı günü 25 dereceye inebilir ve yağmur olasılığı da yüksek.
Ankara salıya kadar sıcaklık 35-36 dereceyi bulacak.
İzmir gölgede bile 38 derece, rüzgar fazla sert değil ama nem yarın da yüzde 40'ı geçmeyecek.
Akdeniz'de zaten 37-38 derecelerde olan sıcaklık pazar ve pazartesi daha da yükselecek. nem oranı ise düşük.
Karadeniz'de de sıcaklık pazara kadar toplamda 6-7 derece artacak, hem sıcaklığın hem de nemin yüksek olması bölgenin çok bunaltıcı olmasına neden oluyor, gökyüzü de bol güneşli.
Doğu Anadolu'da önümüzdeki günler yağışsız geçecek, sıcaklıklar pazara doğru 4-5 derece yükselecek, Erzurum’da sıcaklık 29 derece olacak.
Güneydoğu'da 40 dereceye yakın olan sıcaklık, hafta sonu Diyarbakır-Şanlıurfa boyunca 40 dereceyi aşacak.