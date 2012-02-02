Bulvar Caddesi bombacıları yakalandı

T24 - Polis Hakkari’de 2 hafta önce meydana gelen patlamanın faillerini yakaladı. K.Irak’a geçerken yakalanan zanlılar mahkemeye sevk edildi.







Hakkari polisi, 2 hafta önce uzaktan kumanda ile 5 kilo bombayı patlatan, bir üniversite öğrencisinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasına neden olan 6 kişiyi yakaladı.



Kuzey Irak'a giderken yakalanan 6 kişi Van Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevkedildi.



Hakkari’nin Bulvar Caddesi üzerinde 19 Ocak tarihinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir kişi 21 yaşındaki Zeki Yeşil isimli üniversite öğrencisi hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.



Saat 17:30’da polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 29 kişi de yaralandı.



Saldırının ardından araştırmalara başlayan Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede terör örgütünün hakkari sorumlusu olan Cebrail Kurt'un ismine ulaştı.



Eylem talimatının Kuzey Irak'taki PKK kamplarından geldiğini belirleyen polis, operasyon için tüm hazırlıklarını yaptı.





HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON



Polis helikopterlerin de destek verdiği baskınlarda örgüt kamplarına gitmek için hazırlanan 6 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden Cebrail Kurt'un patlama anında olay yerinde olduğu ve uzaktan kumandayla saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Kurt'un elinden yaralı olduğu halde hastaneye gitmediği de tespit edildi.

Zanlıların daha önce de 10 kg patlayıcı ile birlikte bölgede askerlere yönelik bir eylem hazırlığı yaptığı ancak hayata geçiremeği belirtildi.

Hakkari Emüdürlüğünde sorgulanan 6 zanlı Van Ağır Ceza mahkemesine sevkedildi.





