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Bulunmaları için çalışma başlatıldı BİTLİS (A.A)

23 Ağustos 2011 21:22

-Bulunmaları için çalışma başlatıldı BİTLİS (A.A) - 23.08.2011 - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen 5 kişinin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy ve Sandıklı köyleri arasında bulunan baz istasyonundaki arızaya müdahale etmek için bölgeye giden ve 3 farklı GSM şirketinin 5 çalışanın kaçırılmış olabileceği bilgisinin alındığı ifade edildi. Kaçırıldığı iddia edilen kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''22 Ağustos 2011 günü saat 17.30'da civarında, Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy ve Sandıklı köyleri arasındaki bölgede bulunan baz istasyonu arızasına müdahale maksatlı giden 5 kişinin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırılmış olabileceği bilgisi alınması üzerine teyit çalışmalarının yanı sıra alıkonulan vatandaşlarımızın bulunması için bölgede operasyonlar başlatıldı. Sonuç alınıncaya kadar operasyona devam edilecek.''

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