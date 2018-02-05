Bulunamayan ceset davasında sanığa 29 yıl 2 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle 1.5 yıl önce İbrahim Açıkgöz\'ü (32) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Necmettin Yavuz (37), 29 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. İbrahim Açıkgöz\'ün cesedi halen bulunamadı.

Antalya\'da araç kiralama işi yapan Necmettin Yavuz, 23 Ekim 2016 tarihinde arkadaşı İbrahim Açıkgöz ile Fethiye\'ye gitti. Dönüşte ikili arasında Necmettin Yavuz\'un boşandığı eşi nedeniyle tartışma çıktı. Necmettin Yavuz, iddiaya göre, eski eşine hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Açıkgöz\'ü sırt ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldürdü. Yolda cesedi Elmalı ve Korkuteli yakınındaki ormanlık alana gömmek isteyen Necmettin Yavuz, toprağı eliyle kazamayınca cesedi gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya\'ya gelen Yavuz, telefonla aradığı arkadaşı Ramazan Ayhan\'dan yardım istedi. Zafer Mahallesi\'ndeki olimpik spor tesisleri önünde buluştuğu Ramazan Ayhan\'a durumu anlatan Necmettin Yavuz, cesedi gömmek için kazma kürek temin etmesini istedi. Arkadaşını oyalayan Ramazan Ayhan ise durumu telefonla polise ihbar etti.

Polisin geldiğini fark eden Necmettin Yavuz, bagajında ceset olan araçla kaçarak izini kaybettirdi. Ardından Varsak bölgesindeki ormanlık alana gittiği tespit edilen araç, birkaç saat sonra Güneş Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonunda tazyikli suyla yıkanıp temizletildi. Ardından Mersin yönüne hareket halinde olduğu tespit edilen araç, 24 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Silifke girişinde görüldü. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücüyle yaşanan kovalamaca, aracın bir evin istinat duvarına çarpmasıyla son buldu. Yaralı yakalanan Necmettin Yavuz\'un kullandığı aracın torpido gözünde, öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz\'e ait nüfus cüzdanı, kredi kartları, saat, cep telefonu ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi. Ceset ise bulunamadı.

Necmettin Yavuz hakkında Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Yavuz, İbrahim Açıkgöz\'ün ağabeyi Lokman Açıkgöz ile avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözü sorulan Necmettin Yavuz, işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde yattığını belirterek, “Çocuklarım perişan. Beratımı istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Necmettin Yavuz\'u, kasten insan öldürme suçundan 25 yıl hapse mahkum etti. Yavuz\'a ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis verildi.

İbrahim Açıkgöz\'ün ağabeyi Lokman Açıkgöz, davayı cezanın artırımı için bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, kardeşinin cesedinin bulunması için de her türlü girişimde bulunacaklarını kaydetti.



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