Bulmacasever için kötü haber!

Dünyaca ünlü nöroloji uzmanı İskoç Sergio Della Sala, insan beyni ile ilgili yıllardır inanılan pek çok efsaneyi "yerle bir eden" çalışması ile onur ödülüne layık görüldü.20 yıllık araştırmasını tamamlayan Edinburgh Üniversitesi nöropsikoloji profesörü Sala, araştırmalarında unutkanlık riskini azalttığına inanılan birçok yöntemin zaman ve para kaybı olduğunu tespit etti.Sala'ya göre hafıza oyunları başta olmak üzere klasik müzik dinlemek, kırmızı şarap içmek, sol burun deliğinden nefes almak gibi beyin egzersizlerinin unutkanlık oranını düşürdüğü bilgisi gerçeği yansıtmıyor.Sala incelemeleri ile ilgili, "Beynimizin yüzde 10'unu kullandığımız ve sağ tarafının da daha yaratıcı olduğu düşüncesi de bir mit" dedi.