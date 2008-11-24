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Sağlık

Bulmacasever için kötü haber!

Ünlü İskoç nörolog: Hafıza oyunları, kırmızı şarap, sanılanın aksine unutkanlığa karşı sonuç vermiyor.

24 Kasım 2008 02:00

Ünlü İskoç nörolog: Bulmaca gibi hafıza oyunları, kırmızı şarap içmek, sanılanın aksine unutkanlığa karşı sonuç vermiyor. 


Kafaya alınan darbeler hafızaya zarar veriyor

Dünyaca ünlü nöroloji uzmanı İskoç Sergio Della Sala, insan beyni ile ilgili yıllardır inanılan pek çok efsaneyi "yerle bir eden" çalışması ile onur ödülüne layık görüldü.

20 yıllık araştırmasını tamamlayan Edinburgh Üniversitesi nöropsikoloji profesörü Sala, araştırmalarında unutkanlık riskini azalttığına inanılan birçok yöntemin zaman ve para kaybı olduğunu tespit etti.

Sala'ya göre hafıza oyunları başta olmak üzere klasik müzik dinlemek, kırmızı şarap içmek, sol burun deliğinden nefes almak gibi beyin egzersizlerinin unutkanlık oranını düşürdüğü bilgisi gerçeği yansıtmıyor.

Sala incelemeleri ile ilgili, "Beynimizin yüzde 10'unu kullandığımız ve sağ tarafının da daha yaratıcı olduğu düşüncesi de bir mit" dedi.

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