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Sağlık

Bulmaca bunamayı hızlandırıyor

Çapraz bulmaca ve sudoku gibi zeka oyunları bunamayı geciktirmesine karşın, hastalık ortaya çıktıktan sonra ilerleme sürecini hızlandırıyor.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD'de yapılan araştırmaya göre, çapraz bulmaca ve sudoku gibi zeka oyunları bunamayı geciktirmesine karşın, hastalık ortaya çıktıktan sonra ilerleme sürecini hızlandırıyor.


İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bir grup bilim adamının yürüttüğü araştırmada elde edilen şaşırtıcı sonuçlar bu kadarla da kalmıyor.


Araştırmaya göre, okuma, radyo programlarını dinleme ve televizyon izleme gibi zihni destekleyici diğer faaliyetler de ileriki yaşlarda bunamanın ortaya çıkması durumunda hastalığın ilerleme sürecinin hızlanmasına neden olabiliyor.


65 yaş ve üstünde bin 157 kişinin katılımıyla yapılan ve 12 yıl süren araştırmada bilim adamları, zihni destekleyici faaliyetlerin düşünme becerilerinin zayıflama sürecini yavaşlatabildiğini, daha ileriki yaşlarda ise bunama sürecini hızlandırdığını gözlemledi.


Araştırma ekibinden profesör Robert Wilson, "Elde ettiğimiz sonuçlar bilişsel zayıflamanın ilk işaretlerini geciktirmenin bedelinin, daha sonra hızlı bir bunama süreci yaşamak olabileceğini gösteriyor. Ancak buradaki soru, buna neyin neden olduğu" dedi.


Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.


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