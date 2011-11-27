Bulgur ve ette KDV indi

T24 - Bulgur, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatının toptan teslimlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.





Söz konusu ürünlerin perakende teslimlerinde ise yüzde 8 KDV oranı korundu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta başında müjdesini verdiği KDV indirimi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile bulgurun da toptan teslimleri, yüzde 1'e indirilirken, perakende teslimlerindeki yüzde 8 KDV oranında değişikliğe gidilmedi.





Canlı küçük ve büyükbaş hayvanlar da (arılar dahil) ise bir değişiklik yapılmadı. Kararname öncesinde, küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimleri yüzde 1, perakende teslimleri yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulmaktaydı.





Aynı şekilde, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etlerinin toptan ve perakende teslimleri yüzde 8, bulgurun da toptan ve perakende teslimleri yüzde 8 oranında KDV'ye tabiydi.





