T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bulgur ve ette KDV indi

Bulgur, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatının toptan teslimlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Bulgur, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatının toptan teslimlerinde KDV yüzde 1'e indirildi. 


Söz konusu ürünlerin perakende teslimlerinde ise yüzde 8 KDV oranı korundu.  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta başında müjdesini verdiği KDV indirimi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile bulgurun da toptan teslimleri, yüzde 1'e indirilirken, perakende teslimlerindeki yüzde 8 KDV oranında değişikliğe gidilmedi.  


Canlı küçük ve büyükbaş hayvanlar da (arılar dahil) ise bir değişiklik yapılmadı.  Kararname öncesinde, küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimleri yüzde 1, perakende teslimleri yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulmaktaydı. 


Aynı şekilde, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etlerinin toptan ve perakende teslimleri yüzde 8, bulgurun da toptan ve perakende teslimleri yüzde 8 oranında KDV'ye tabiydi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24