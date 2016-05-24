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Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye sınırına mülteci önlemi; 146 kilometrelik duvar örülüyor

Türkiye sınırına 2013'te 30 kilometrelik dikenli tel duvar örülmüştü

24 Mayıs 2016 12:29

Bulgaristan, mülteci akınını durduramadıkları gerekçesiyle sınıra 146 kilometrelik duvar örüyor.

Bulgaristan, 2013’te mültecilere karşı Türkiye sınırına ördüğü 30 kilometrelik dikenli tel duvarını 146 kilometreye çıkaracak.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberde; Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un, dün İçişleri ve Savunma Bakanları'yla birlikte helikopterle Türkiye sınırına inşa edilen dikenli tel hattını incelediği ifade edildi. “Var olan hat mülteci akını tamamen durdurmuyor” diyen Borisov, iki ay içinde çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

Türkiye-Bulgaristan sınırının tamamı 274 kilometre uzunluğunda.

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