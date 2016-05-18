Bulgaristan'daki gönüllü göçmen avcıları: Mülteci değiller istilacılar, Türkiye'ye dönsünler

Bulgaristan'da Suriyeli mültecilere karşı gönüllü göçmen avcılığı her geçen gün daha da çok yayılıyor. Alman Bild gazetesi, Bulgaristan'dan yakaladıkları mültecileri zorla Türkiye'ye geri gönderen gönüllü milis güçlerine Bulgar polisinin de yardım ettiğini söyledi.

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Istranca Dağları'nda gezen Bulgar milisler, ülkelerine gelen Suriyeli ve Afgan mültecileri yakalayıp Türkiye'ye geri gönderiyor.

Gazetenin haberinde, eli sopalı ve bıçaklı milislerin askeri kıyafet giydiği ve zaman zaman mültecilere de şiddet uyguladığı belirtildi. Yakaladıkları mültecilerin ellerini plastik kelepçe ile bağlayan Bulgar milisler, mültecileri yere yatırıyor, kimi zaman da mültecilere karşı göz yaşartıcı spreyler kullanıyor.

"Onlar mülteci değil istilacı"

Bild'in mülteci avına çıkan milislerle yaptığı röportajda, Bulgar milislerin gelenleri mülteci değil, istilacı olduğunu söyledi.



Milislerden biri, “Biz kendimizi Angela Merkel'in davet ettiği istilacılara karşı koruyoruz. Bunlar mülteci değil. Türkiye'den kaçıyorlar. Türkiye'de savaş yok. Yakaladıklarımızın tümünü Türkiye'ye geri gönderiyoruz” dedi.

Bulgar milislerin Bulgar polisiyle ortak çalıştığını belirten gazetede yer alan habere göre, insan hakları kuruluşlarının milislerin mültecilere uyguladığı şiddete tepkisinin artması üzerine bugüne kadar sadece bir kişi hakkında işlem yapıldı. Gazete, diğer milis güçlerin ise Istranca Dağları'nda mülteci avını sürdüğünü bildirdi.