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Dünya

Bulgaristan'da ulusal yas ilan edildi SOFYA (A.A)

07 Şubat 2012 17:23

-Bulgaristan'da ulusal yas ilan edildi SOFYA (A.A) - 07.02.2012 -  Bulgaristan'ın güneyinde Haskovo bölgesinde, Harmanli ve Lübimets şehirleri arasında bulunan İvanovo barajının duvarının bir bölümünün çökmesiyle başlayan ve Meriç ile Arda nehirlerinin yataklarından taşmasıyla boyutu artan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Yaklaşık 1000 ev ve işyerinin sular altında kaldığı bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları sürerken hükümet ulusal yas ilan etti. Ulusal yas dolayısıyla yarın ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirilerek sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulacak. Bulgaristan Bölgesel Geliştirme Bakanlığı Harmanlı, Kırcaali ve Svilengrad bölgelerinde irili ufaklı 50'ye yakın barajda su seviyesinin tehlike sınırının üzerine çıktığını açıkladı.  Bu barajlarda, taşma tehlikesine karşı kapakların açılarak nehir yataklarına kontrollü olarak su verildiği bildirildi. Yetkililer yağışların üç gün daha devam edeceğini hatırlatarak Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan sınır bölgesinin büyük tehdit altında olduğunu söyledi. Uzmanlar, havaların ısınmasın da tehdit oluşturacağı, eriyen karların nehirlerdeki su seviyesinin uzun süre yükselmesine yol açacağı görüşünde birleşiyor.   Meriç ve Arda nehirlerinin yataklarından taşması üzerine Bulgaristan'ı Türkiye'ye bağlayan uluslararası yol da sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Kapitan Andreevo ve Kapıkule gümrük kapılarının da su baskını tehlikesi altında olduğu bildirildi.

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