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Dünya

Bulgaristan'da Türk lidere silahlı saldırı girişimi

Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan'a karşı silahlı saldırı teşebbüsünde bulunuldu

19 Ocak 2013 15:40

Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Silahlı saldırganın silahı tutukluluk yapınca, saldırgan etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Ahmet Doğan'ın durumu iyi


Hak ve Özgürlük Hareketi'nin (HÖH) 8. Olağan Kongresinde, HÖH lideri Ahmet Doğan'a yönelik silahlı saldırı teşebbüsünün ardından, Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kongre salonunda yaşanan paniğin ardından verilen arada konuşan HÖH Genel Başkan Yardımcısı Ünal Lütfi, Doğan'ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Lütfi, bu tatsız olayın ardından Doğan'ın kendini iyi hissettiğini, ancak bu ortamda konuşmasını sürdürmesinin mümkün olmayacağını bildirdi.

Bulgarca, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan konuşma metninin tüm delegelere dağıtılacağı belirtildi. Lütfi, kongrenin saat 15.00'te devam edeceğini bildirdi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin 23 yıllık lideri Doğan'ın, kongrede yapacağı konuşmada, görevden çekilerek, HÖH genel başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan'ın adaylığına destek verilmesi çağrısında bulunması bekleniyordu.

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