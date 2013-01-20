Bulgaristan'da Türk lidere saldıran öğrencinin 6 suçtan sabıkası çıktı

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin lideri Ahmet Doğan'a suikast girişiminde bulunan Oktay Hasanov Enimehmedov isimli saldırganın üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, Enimehmedov'un geçmişte karıştığı bazı suçlardan 6 sabıka kaydının bulunduğunu, bu suçlardan 2 kez hüküm giydiğini bildirdi.

Oktay Hasanov Enimehmedov adlı 25 yaşındaki saldırganın Sofya'da Yüksek Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde 5. sınıfta okuduğu belirlendi. Üniversitenin Bina ve Tesis İnşaat bölümünde İnşaat Teknik Yönetim dalında ihtisas yapan Enimehmedov'un mezun olmak için sınavlara hazırlandığı belirtildi.

Enimehmedov, üniversite hocaları tarafından ''sakin ve uslu bir kişi'' olarak nitelendirildi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan üniversite öğretim üyeleri, Enimehmedov'un ''terbiyeli, sakin, sessiz ancak çok yalnız bir kişi'' olduğunu söyledi. Hocalar, Enimehmedov'un girişimine bir anlam veremediklerini, tavırlarında şüpheli herhangi bir durum görmediklerini ifade etti.

Bu arada İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, Enimehmedov'un kongre salonuna HÖH Gençlik Örgütü üye kartı ile girdiğini, yetersiz olduğunu kabul ettiği güvenlik önlemlerini kolaylıkla aştığını kaydetti.

Tzvetanov, Enimehmedov'un geçmişte karıştığı bazı suçlardan 6 sabıka kaydının bulunduğunu, bu suçlardan 2 kez hüküm giydiğini bildirdi.

HÖH Milletvekili Remzi Osman ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı sert bir dille kınayarak, saldırganın tanıdık biri olmadığını söyledi.

Gül: Geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da, suikast girişimine maruz kalan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Ahmet Doğan'a ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, HÖH Genel Başkanı Ahmed Doğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Gül, mesajında HÖH kongresindeki silahlı saldırıyı büyük bir teessürle öğrendiğini dile getirerek, ''Saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmanız en büyük teselli kaynağıdır. İlgili Bulgaristan makamlarının saldırının gerekçelerini kısa sürede aydınlatacağına inanıyorum'' ifadesini kullandı.

Gül, mesajında şunları kaydetti:

''Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresinde şahsınızı hedef alan silahlı saldırıyı büyük bir teessürle öğrendim. Saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmanız en büyük teselli kaynağıdır.

İlgili Bulgaristan makamlarının saldırının gerekçelerini kısa sürede aydınlatacağına inanıyorum.

Bu vesileyle, Bulgaristan Türk azınlığının Bulgaristan siyasi ve toplumsal hayatında asli vatandaşlar olarak hak ettikleri yeri almada oynadığınız misyon daima hatırlanacaktır.

Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletir, sağlık ve esenlikler dilerim.''

